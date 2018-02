El Sabadell dissenya un pla per guanyar un 90% més

Banc Sabadell té l'objectiu d'augmentar la rendibilitat i guanyar al voltant de 1.500 milions d'euros el 2020, un 90% que el 2017. Tot i que no hi surt de forma explícita, aquesta xifra es desprèn del pla director 2018-2020 que l'entitat presenta aquest divendres davant d'inversors a Londres i que ha publicat la Comissió Nacional del Mercat de Valors. El banc presidit per Josep Oliu treballa amb aquest horitzó després que el 2017 es quedés 200 milions per sota de l'objectiu de benefici de 1.000 milions que s'havia proposat en l'anterior pla plurianual. D'entrada l'entitat preveu noves adquisicions i en els propers tres anys preveu enfortir el negoci als tres països on ja opera: Espanya, el Regne Unit i Mèxic.

Banc Sabadell preveu duplicar la rendibilitat gràcies a diversos factors. D'una banda, el Sabadell seguirà reduint els actius immobiliaris problemàtics, fet que farà rebaixar la ràtio de mora per sota del 2% el 2020. A més, té previst millorar l'eficiència del TSB a Anglaterra a partir de finals d'abril, gràcies a la migració de la plataforma informàtica que fa possible l'operativa de l'entitat. D'altra banda, el Banc Sabadell espera que a partir del 2019 hi hagi un creixement moderat dels tipus d'interès, fet que li generarà més ingressos. També es proposa reforçar el lideratge a Espanya en pimes, on ja té una quota de mercat en crèdits de l'11,4% i vol arribar al 12,5%.

A Anglaterra, l'entitat vol potenciar el negoci relacionat amb les pimes i augmentar la quota de mercat en particulars, comptes a la vista, fons d'inversió i assegurances. Tot i el Brexit, el Sabadell pronostica que el Regne Unit creixerà entre un 1,3 i un 1,8% entre ara i el 2020. Per la seva part, la previsió del PIB per a Mèxic és de l'entorn del 2%. De cara a aquests propers tres anys, el Sabadell preveu un entorn econòmic global «bo» tot i que alguns conflictes geopolítics encara estan presents.

Pel que fa als ingressos que poden arribar a tenir els accionistes, la política de dividends serà com fins ara i suposaran entre un 45 i un 50% dels beneficis. D'altra banda, després de la desaparició de 250 oficines, el banc no té previst tancar-ne més. Tampoc pronostica ajustos de personal.

Banc Sabadell presenta el pla director a Londres cada tres anys. L'any passat l'esdeveniment no es va fer i la configuració el pla es va allargar un quart any a causa d'algunes incerteses que planaven en l'àmbit nacional i internacional que, segons l'entitat, ja estan superades.

Per reflexionar sobre el moment polític, el president del Banc Sabadell, Josep Oliu, va considerat que «ja va sent hora» que es formi Govern a Catalunya i ha demanat que això passi «aviat». Oliu ha assegurat que la investidura s'ha de fer dins del marc legal i de la Constitució.