Ciutadans, contra els contractes temporals

Ciutadans (Cs) registrarà la setmana vinent al Congrés dels Diputats una proposició de llei contra la precarietat laboral que elimina els contractes temporals i els d'obra i servei, premia l'estabilitat en les empreses i atorga al treballador una «motxilla de drets» en cas de la seva marxa voluntària d'una companyia.

Així ho va anunciar el president del partit, Albert Rivera, durant un acte en el qual va explicar que la seva proposta és un contracte únic sense data de finalització i que donaria dret a 20 dies en cas d'acomiadament objectiu i a 33 dies per acomiadament improcedent. «Simplifica a molts autònoms el seu dia a dia. Molts treballadors perden temps i diners amb la modalitat contractual actual», va apuntar.

A més, les empreses que generin ocupació de qualitat i tinguin menys rotació pagarien menys cotitzacions a la Seguretat Social, mentre que els treballadors obtenen una «motxilla de drets» que poden portar amb ells si se'n van de la companyia voluntàriament (8 dies per any treballat).

Ciutadans va exposar que Espanya és «capdavanter» en precarietat laboral, ja que dels 21,5 milions de contractes que es van generar a Espanya l'any passat, 20 milions van ser temporals. «No existeix estabilitat sense una economia competitiva», va subratllar Rivera.

El polític català va destacar que aquesta proposició de llei és la primera en 40 anys que no dona a escollir entre si beneficiar els empleats o les empreses, sinó que recupera la classe mitjana treballadora i «elimina la divisió entre ciutadans de primera i de segona».



Som campions en precarietat

Segons Cs, Espanya ha mantingut de mitjana una taxa d'atur del 18% durant tota la democràcia. Per Rivera, tant els governs més conversadors com els socialistes no han sabut acabar amb el problema «crònic» de l'ocupació i l'han condemnat al fet que el país sigui «campió» en precarietat laboral.

En aquest sentit, el líder de la formació taronja va defensar que Espanya, com a tercera economia europea, ha d'igualar-se en matèria d'ocupació amb els països capdavanters de la UE. «Espanya no hauria d'estar condemnada a l'atur. Tenim dret a situar-nos entre els primers en generació d'ocupació i estabilitat laboral», va argumentar.

Rivera va denunciar que, des que Mariano Rajoy és president del Govern, el 93% dels contractes generats són «escombraries», «d'un sol ús», així com que el bipartidisme instal·lat entre PP i PSOE no ha generat més que «conformisme i resignació».

D'aquesta manera, va assenyalar que l'Executiu és «incapaç» de fer res perquè els sis milions de treballadors espanyols que no assoleixen el salari mínim interprofessional optin a un treball de qualitat.