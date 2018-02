El MWC generarà un impacte de 471 milions i rebrà 100.000 persones

L'edició d'aquest any del Mobile World Congress (MWC) espera al voltant d'uns 108.000 assistents, la mateixa xifra registrada durant l'edició de l'any passat, procedents d'uns 200 països, i un impacte econòmic de 471 milions d'euros, segons dades de l'organització.

La GSMA –l'associació que agrupa la indústria del mòbil i que impulsa l'esdeveniment– ha calculat que aquest MWC, que se celebrarà des d'aquest dilluns a l'1 de març al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona, comptarà amb al voltant de 2.300 empreses expositores, un 1% més que el 2017, i més de 170 delegacions internacionals, i es crearan 13.000 ocupacions temporals.

Per a Adecco, aquesta quantitat es pot augmentar fins als 15.000 llocs de treball parcials, entre ocupacions directes i indirectes, la qual cosa suposa un 13,6% més respecte a l'anterior edició.

La companyia de recursos humans ha detectat que s'ha duplicat (+110%) la demanda de perfils estretament lligats a l'hostaleria i la restauració, com els cambrers, els cuiners i els ajudants de cuina. Des de la primera edició del Mobile a Barcelona l'any 2006, l'associació dirigida per John Hoffman calcula que la fira ha tingut un impacte econòmic de fins a 4.400 milions d'euros i ha generat prop de 115.000 treballs a temps parcial.



Hotels plens

El Gremi d'Hotels de Barcelona ha informat que els establiments estan plens durant els quatre dies de l'esdeveniment, mentre que tant per al cap de setmana anterior com per al posterior l'ocupació registrada és alta, però no al màxim. Airbnb ha indicat que espera que 45.000 persones utilitzin la plataforma per allotjar-se a la capital catalana durant la fira del mòbil, la qual cosa suposa un 12,5% més respecte al 2017.