Trencar el mite: Àfrica no està envaint Europa

a «invasió» d'Europa des d'Àfrica és un mite: els africans emigren a altres països del continent i només una mínima part tenen com a destinació final Europa. No obstant això, segueix predominant l'enfocament eurocentrista i negatiu a l'hora de parlar de les migracions i s'hauria de passar a un enfocament africanista.

Aquesta és l'aposta del professor Mbuyi Kabunda, del Grup d'Estudis Africans (GEA) de la Universitat Autònoma de Madrid (UAM) i del professor Papa Demba Falla, de la universitat Cheikh Anta Diop de Dakar, que han participat aquesta setmana en una jornada sobre els moviments de persones en i des de l'Àfrica organitzada per Oxfam Intermón i GEA.

També hi coincideix Gonzalo Fanjul, investigador i director de PorCausa. «Hem de desmuntar els mites, la idea que estem sent envaïts i que la migració és un fenomen sud-nord, que els immigrants són un llast per a l'economia i que l'ajuda deté els fluxos migratoris», subratlla, lamentant que és precisament sobre aquests mites sobre els quals s'estan construint les polítiques europees.

«L'enfocament africà ha de substituir l'enfocament eurocentrista», sosté Kabunda, que lamenta que des d'Europa s'insisteix a «vincular migracions amb seguretat», quan «el problema no és de seguretat sinó de desenvolupament», i els dirigents africans «han anat de la mà a l'hora de fer aquesta lectura de la immigració com a amenaça».

Papa Demba també sosté que cal «africanitzar l'enfocament» perquè «Àfrica també té alguna cosa a oferir» i de fet, com subratlla Kabunda, el continent és ara destinació de migracions des del nord, com els portuguesos, que davant la crisi al seu país han optat per traslladar-se a Angola, l'antiga colònia lusitana.

«Àfrica és un continent de llarga tradició migratòria», en bona part pel seu nomadisme, i «les migracions són abans de res horitzontals i internes», és més, subratlla el professor de la UAM, «és el continent que més migracions internes registra». Rebutja que es parli d'«invasió» des d'Europa quan els països de l'OCDE només reben a 4 milions de refugiats mentre a Àfrica hi ha 40 milions.

Invasió és que a Sud-àfrica el 30% de la població és immigrant o que a Costa d'Ivori el 33% de la seva població sigui immigrant, és a dir, quatre vegades més del percentatge de forans que té França, defensa. «En un món multipolar on tot circula ens oposem a la circulació de les persones», lamenta, apostant per «posar fi al mite dels visats i els passaports».

Papa Demba també es mostra crític amb aquesta «paradoxa», que «els capitals puguin circular, les mercaderies també però els homes que els produeixen no». Els dos experts insisteixen que les fronteres africanes són «arbitràries i artificials» i que bona part dels africans no se senten identificats amb elles.

Així les coses insisteixen que cap mesura, per molt que la UE s'esforci per «externalitzar» les seves fronteres i convertir els països africans en els seus «gendarmes», podrà impedir que la gent se segueixi movent. «Els qui emigren no ho fan per capritx, sinó per necessitat», defensa Kabunda.

«Àfrica està arruïnada pel nord i els seus propis dirigents i per això es converteix en fort d'immigració, perquè els dirigents africans han fet impossible la vida als seus compatriotes», denuncia el professor de la UAM, que també veu en l'«imperialisme cultural occidental» un imant per als joves.

Uns joves que, com subratlla Papa Demba, «prefereixen la mort física a la mort social» i per això, encara que en molts casos són conscients que es juguen la vida en el seu desig d'arribar a Europa, prefereixen això a quedar-s'hi.