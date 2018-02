El combustible pot arribar a dos euros per litre

El preu dels combustibles podria arribar a superar els dos euros per litre a les gasolineres espanyoles. La predicció la fa l´expert borsari Rubén Vilela, que fa anys que estudia de prop els mercats de les matèries primeres. Segons el seu parer, comencen a albirar-se alguns factors que poden propiciar aquesta fatídica equació per a les butxaques de molts consumidors. Per començar, s´està donant ja una millora de l´economia i també del consum, fet que, des del punt de vista econòmic, sol provocar un ràpid increment dels preus. Malgrat tot, el barril de petroli es cotitza als mercats a un preu relativament baix, a 61,68 dòlars. «En comparació, el cost dels combustibles ja està bastant alt per al preu que té el petroli», assenyala Vilela. El cru va assolir el seu màxim històric l´estiu de 2008, quan va arribar a la cota dels 147 dòlars.