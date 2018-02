Catalunya és la regió amb l'IRPF més alt per a rendes baixes i amb més tributs

Catalunya va repetir de nou el 2017 com la comunitat autònoma amb un IRPF més elevat per a les rendes mitjanes i baixes, a més de ser la regió amb un nombre més alt de tributs propis, amb 18 del total de 82 a tot Espanya, mentre que Madrid va tornar a ser la regió en la qual menys abonen els contribuents via IRPF, amb una diferència entre ambdues de fins a 273 euros en el cas de contribuents amb uns ingressos mitjans de 30.000 euros.

Així es desprèn de la XVII edició de l'estudi «Panorama de la Fiscalitat Autonòmica i Foral 2018», publicat pel Registre d'Economistes Assessoris Fiscals d'Espanya (REAF-REGAF) del Consell General d'Economistes (CGE), presentat pel president del CGE, Valentín Pich, i el president del REAF, Jesús Sanmartin, els qui van defensar per simplificar i harmonitzar els impostos, de manera que s'estableixi un imposat tipus per part de l'Estat i les comunitats tinguin «certa» potestat normativa.

Pich va denunciar la «foscor» en matèria impositiva a escala autonòmica, ja que «no hi ha informació transparent i no pot haver-hi competència», i va alertar sobre la falta d'un marc regulador estàndard, al mateix temps que va posar l'accent que cal aconseguir que el finançament autonòmic «es pugui entendre» davant la complexitat actual.

Al seu torn, Sanmartin va explicar que el 82% dels ingressos impositius de les comunitats procedeix dels grans impostos (IVA, IRPF i Impostos Especials), i va indicar que, encara que la recaptació en general creix des de l'any 2010, encara no s'ha recuperat en l'Impost sobre Transmissions Patrimonials (ITP) i Actes Jurídics Documentats (AJD).

De l'estudi es conclou que la competència fiscal entre comunitats dona resultats dispars, ja que en IRPF i Patrimoni no hi ha una tendència definida a l'alça o a la baixa, en Successions i Donacions la competència és «clarament» a la baixa després de diversos canvis normatius, i en ITP i AJD, a l'alça.

L'estudi situa de nou Catalunya com la regió en la qual més paguen els contribuents via IRPF en els trams mitjans i baixos, ja que en els trams més baixos i mitjans, de 16.000 a 30.000 euros (les rendes de fins a 12.000 euros estan exemptes a tot Espanya), Catalunya és la regió on més IRPF paguen els seus ciutadans, enfront de la Comunitat de Madrid, l'autonomia on menys es paga en tots els trams.

Així, un salari de 16.000 euros anuals, el més comú a Espanya, paga de mitjana 1.611 euros d'IRPF a Catalunya, enfront dels 1.434 que abonen a la Comunitat de Madrid, la qual cosa suposa un 12,3% menys; i en el tram del salari mitjà de 20.000 euros a Catalunya es paguen 2.510 euros, enfront dels 2.303 euros de la Comunitat de Madrid.

En el cas dels salaris mitjans-alts, a la Comunitat de Madrid les rendes de 30.000 euros paguen 4.829 euros, enfront dels 5.102 a Catalunya. A partir d'aquí, en les rendes de 45.000 i 70.000 euros és Extremadura la regió on més paguen els contribuents via IRPF, amb 9.822 i 19.931 euros, respectivament, enfront de la regió presidida per Cristina Cifuentes, on els madrilenys paguen 9.306 i 18.975 euros en aquests trams.

Per a les rendes més altes, des dels 110.000 euros a l'any, és la Comunitat Valenciana la que imposa un IRPF més alt, mentre que Catalunya segueix sent la regió on paguen menys els contribuents.