La promotora InsNou marxa de Salt i instal·la el seu domicili social a Madrid

El registre mercantil va recollir ahir el canvia de domicili social d'InsNou, promotora de locals i naus industrials, amb 35 anys de vida. El seu balanç suma gairebé 30 milions d'euros. S'absenta de la seva seu, en Carretera Nacional 141, de Salt i es reallotja al carrer Francisco Silvela 36 de Madrid. Aquesta promotora disposa de diverses parcel·les al poligon de Torremirona -on s'ubicava fins ahir la seu de l'empresa- i també ha desenvolupat el projecte d'urbanització de Can Turon, a la zona sud de Girona i que ara mateix encara es troba en obres. Segons els seus comptes compta amb actius per sobre dels 28 milions d'euros.

L'altra empresa -d'origen gironí, però ja amb capital divers- que ha confirmat la seva marxa és Bellsolà. Tal com recollia Crónica Global, Bellsolà SA és una nova empresa que deserta de Catalunya per la incertesa i la inseguretat jurídica. Com recollia el Butlletí Oficial del Registre Mercantil, Bellsolà ha abandonat el seu vell quarter general de Aiguaviva per situar-lo al carrer Paeque número 13 de Valdeolmos-Alalpardo, municipi de la Comunitat de Madrid de 3.880 persones.

En aquest emplaçament radica una fàbrica d'Adipan, companyia que va entrar en concurs de creditors i la planta de la qual es va adjudicar Bellsolà el 2015.

Bellsolà va néixer el 1890 per iniciativa de la família que li dona nom. Es dedica a la producció de pa i brioixeria ultracongelada. El 2003, el fons d'inversió Landon -de la família Gallardo, propietària dels laboratoris Almirall- i la família Polanco, van prendre el control de la companyia.

El 2017, el grup francès Ardipan va adquirir la propietat. A continuació va acordar la fusió de Bellsolà amb Berlys, la qual cosa ha donat lloc a un dels primers fabricants del ram, amb 11 factories a Espanya, 1.700 empleats i exportacions a 30 països. La xifra de negoci conjunta aconsegueix els 300 milions, dels quals 60 milions corresponen a Bellsolà. La firma té uns actius de 66 milions.

A principis de febrer es va confirmar que l'empresa especialitzada en equipament per a persones amb mobilitat reduïda Invacare, dirigida per una cosina de l'expresident de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, traslladava la seva seu social a València.

El passat octubre la companyia va informar els seus empleats de la decisió de moure la seva seu social, situada a Girona, fora de Catalunya, si bé no va especificar el lloc de destinació. Invacare es va establir a Espanya a través de l'adquisició el 1994 de Rehada, una empresa amb seu a Girona especialitzada en distribució de productes per a rehabilitació.