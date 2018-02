Bankia preveu repartir 2.500 milions entre els seus accionistes en tres anys

Bankia preveu repartir entre els seus accionistes més de 2.500 milions d'euros en els pròxims tres anys, més del doble que els 1.160 milions abonats en els últims quatre anys, segons preveu el seu Pla Estratègic 2018-2020 anunciat per l'entitat presidida per José Ignacio Goirigolzarri.

Aquesta xifra és conseqüència de la seva intenció d'elevar al 45-50% el percentatge de beneficis que destinarà al pagament de dividend ordinari en efectiu ( pay out) i de reintegrar l'excés de capital sobre el 12% CET1 fully loaded.

El banc preveu aconseguir un benefici de més de 1.300 milions en l'últim exercici del pla, un 62% més que el 2017 (un 162% si es calcula sobre els 505 milions guanyats incloent els ajustos realitzats per la fusió amb BMN), i elevar la seva ROE (rendibilitat sobre fons propis) al 10,8%, una vegada ajustada a un nivell de capital del 12 per cent. La taxa de morositat se situarà per sota del 4 per cent.