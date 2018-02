Telefónica preveu els primers mòbils 5G per al 2019 i 200 euros més cars

El responsable global de tecnologies de Telefónica, Enrique Blanco, preveu que els primers dispositius mòbils capaços de connectar-se a les futures xarxes 5G estaran disponibles al llarg de l'any 2019 i seran al voltant de 163 o 245 euros més cars que els actuals terminals 4G per la tecnologia que requereixen. Blanco va assenyalar que després d'analitzar el sector i parlar amb la indústria i els fabricants, estima que els primers dispositius 5G estiguin disponibles de forma «racional, no massiva» el 2019.

En aquest sentit, ha assegurat que conviuran un temps amb els 4G i que la seva capacitació per suportar el 5G no afectarà ni la seva grandària ni la grossor, aspecte que dependrà més de les pantalles que es creïn per gaudir de futures experiències de vídeo.

En tecnologia 5G, continua treballant en el desenvolupament, tant en laboratoris propis com a través de les diferents proves de concepte i casos d'ús en els quals ha participat, més de 10 al llarg de 2017. Telefónica concep la tecnologia 5G des d'una perspectiva evolutiva pel que fa a les seves capacitats de radi, i revolucionària quant a arquitectura de xarxa.

En aquest sentit, la companyia presenta una experiència de realitat virtual al costat de Huawei basada en el concepte de Digital Twins, on es reprodueixen virtualment objectes del món físic en temps real, i que mostra les capacitats de 5G.