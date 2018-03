Les hipoteques sobre habitatges cauen un 7,98% a Girona el 2017

Inici de les obres a l´antic edifici de La Caixa per fer-hi un bloc de pisos.

En el conjunt de l'any 2017, a Girona es van signar 5.429 contractes hipotecaris, el 7,98% menys que el 2016, segons les dades publicades ahir per l'institut d'estadística espanyol. La mitjana de preu per contracte hipotecari a la província es va situar l'any passat en 121.143 euros, el 7% més que el 2016.

Una caiguda que també es va registrar el passat mes de desembre. El nombre de contractes hipotecaris sobre habitatges signats a la demarcació de Girona es va situar al desembre en 292 contractes, el 26,82% menys que al novembre i el 24,35% menys que al desembre del 2016. La caiguda de l'últim mes de l'any passat, però, no és la més intensa de l'any. A l'abril, la caiguda intermensual va ser del 34%. Per altra banda, la mitjana de preu per contracte hipotecari a la demarcació al desembre es va situar en 117.767 euros, el 12,03% menys que al desembre del 2016.

Pel que fa a les províncies catalanes, Girona i Lleida (-12,24%) són les dues úniques demarcacions on es va registrar una caiguda en el conjunt del 2017, mentre a Barcelona (13,24%) i Tarragona (3,45% ) es van realitzar més hipoteques sobre habitatges que l'any 2016.

El descens de Girona i Lleida, però, no sembla que registri en el quart trimestre de l'any per un possible efecte de la crisi política catalana. La sèrie de l'Institut Nacional d'Estadística indica que en el primer semestre del 2017, Girona i Lleida ja registraven caigudes del nombre d'hipoteques del 14 i del 17%, respectivament.

En el conjunt de Catalunya, el nombre de contractes hipotecaris per adquirir un habitatge a Catalunya l'any 2017 es va situar en 49.918 contractes, cosa que va suposar un increment del 8,3% en relació amb el 2016. En aquest resultat positiu s'arriba després d'un mes desembre on el nombre d'hipoteques es va situar en 2.977 contractes, una disminució del 28,81% en relació amb el mes de novembre, un 5,25% menys que al desembre del 2016, i la xifra més baixa d'hipoteques constituïdes en un mes de desembre des de l'any 2014.

Catalunya és el territori de l'Estat on la disminució d'hipoteques al desembre en relació amb el novembre ha estat la més intensa, amb el 28,8% de caiguda. Tot i això, només en tres autonomies s'ha registrat un increment (Canàries, Extremadura i Castella-La Manxa).

La caiguda d'hipoteques sobre habitatges registrada al desembre a Catalunya, un 28,81% menys que al novembre, ha fet que el quart trimestre hagi estat el pitjor de tot l'exercici del 2017 i hagi aturat la tendència a l'alça de constitució d'hipoteques. En el primer trimestre del 2017 el nombre d'hipoteques sobre habitatges es va situar en 12.723 contractes, 12.714 el segon i 13.324 el tercer. En el quart trimestre el nombre d'hipoteques va baixar fins a les 11.157 contractes. Tot i ser el pitjor trimestre del 2017, el quart trimestre va augmentar el nombre d'hipoteques en un 7,91% en relació amb el mateix període de l'any passat.

La mitjana de preu per contracte hipotecari es va situar a Catalunya en 138.097 euros, amb un increment del 9,11% en relació amb el preu per hipoteca del 2016.



Poc creixement a la resta de l'Estat

A l'estat espanyol, el nombre d'hipoteques sobre habitatges es va situar en 289.415 contractes, el 2,37% més que el 2016, sis punts percentuals menys que el registre obtingut a Catalunya.

Al desembre, el nombre d'hipoteques sobre pisos a l'Estat va sumar 20.681 contractes, un 16,88% menys que al novembre i un 19,46% més que al desembre del 2016