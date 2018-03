Les dones d'Espanya, dempeus

Vostè és una lectora, tanqui els ulls per un moment i imagini que abaixa els braços i deixa sense fer tot el que té pendent avui, sigui a la feina o sigui amb la família. Faci el mateix exercici si vostè és home i pensi com seria el seu dia a dia si les dones del seu voltant no fessin la seva feina. Fer-ho visible: demostrar allò que si les dones s'aturen, el món s'atura. Aquesta és la raó de ser de la vaga feminista convocada per al 8 de març vinent. Es tracta d'una mobilització internacional i es podrà secundar en quatre àrees: laboral, de cures, de consum i estudiantil. Discriminació salarial, precarietat laboral, violència masclista i sobrecàrrega de les tasques de cura són, entre d'altres, les qüestions que el moviment feminista vol evidenciar perquè aquest 8 de març de 2018, Dia Internacional de la Dona, no quedi com a paper mullat per a polítics i empresaris.

La vaga és nova per dues raons: només està cridada a unir-s'hi la meitat de la població i, a més, es demana a l'altra meitat -els homes- que siguin «solidaris» i hi posin els serveis mínims, tant en les feines, com a la llar i en el consum, assumint les tasques domèstiques que recauen sobre la dona.

L'origen

La vaga feminista, notificada oficialment a la Generalitat, no és inèdita. En realitat va començar a gestar-se fa més d'un any i va haver-hi una primera convocatòria el març de 2017 perquè durant unes hores abandonessin els seus llocs de treball i les tasques de la llar. Les raons per a una acció contundent existeixen des de fa segles perquè en totes les cultures les dones han estat oprimides.

Però dues situacions de 2016 van encendre la flama. D'un costat, les dones poloneses van sortir als carrers de Varsòvia vestides de negre contra el projecte del Govern que enduria la ja restrictiva llei de l'avortament. Va ser batejat com el «dilluns negre» i, dues setmanes després, va tenir lloc a Argentina el brutal assassinat d'una jove de 16 anys que va mobilitzar milers de persones al crit de «Ni una menys», un moviment sorgit per denunciar la violència de gènere.

La Manada i el #MeToo



El cas de la Manada, on una dona va ser violada per cinc homes als sanfermines, va encendre la consciència feminista a Espanya i les dones van aixecar la veu davant unes maniobres de la defensa vistes com una forma de culpabilitzar la víctima. En l'escenari internacional es va despertar el moviment #MeToo, sorgit després de les acusacions d'actrius contra el productor de cinema Harvey Weinstein per abusos sexuals, que busca donar veu i poder a qui ha sofert assetjament sexual.

Unitat política



La vaga del 8-M, sigui de dues hores o de 24, ja ha generat discrepàncies entre els partits polítics. Les absències, però, seran limitades ja que ni el PP ni Ciutadans tenen previst sumar-s'hi però la resta de formacions s'han mobilitzat. Des de la CUP de Girona, Núria Palomar assenyala que «la realització d'una vaga feminista ens permet ocupar l'espai públic en la manifestació del dia 8 i tots els actes al seu voltant, permet reapropiar-nos de la decisió sobre els nostres cossos i la nostra vida, i reafirmar la força política de les dones, les lesbianes i les trans. Per això és tan necessari que la vaga sigui una vaga de totes, en què parem el nostre consum, el treball domèstic i de cures, el treball remunerat i la nostra activitat acadèmica, per demostrar que sense nosaltres, la meitat de la població, no es produeix ni es reprodueix».

En la necessitat de visibilització hi coincideix Cristina López, secretària d'Organització adjunta del PSC a les comarques de Girona: «És imprescindible que dones i homes siguin conscients de la importància del treball de les dones i de les desigualtats existents, perquè només des del coneixement es podrà legislar. Sense lleis que impulsin els canvis aquests són difícils i lents. Calen lleis per aconseguir igualtat efectiva».

La president del Moviment Democràtic de Dones de Girona, Cristina Simó, resumeix que cal la vaga del 8-M «per visibilitzar i dir prou a les injustícies i les violències masclistes que les dones patim. Per sensibilitzar a tothom de la doble explotació que partim la majoria de les dones en silenci. Per què ens escoltin i es comencin a fer polítiques que garanteixin que les dones vivim en llibertat i igualtat».

Convocatòria 8-m



La convocatòria oficial neix de centenars d'associacions feministes. Els sindicats van avalar la proposta i les aturades ja estan convocades. Hi ha dues vies per secundar-les: d'un costat, l'a Intersindical Alternativa, van formalitzar davant de Treball la convocatòria de 24 hores. Per la seva banda, UGT i CCOO van fer el mateix però convocant una vaga general de dues hores per torn. En concret, entre les 11.30 i les 13.30 hores per a jornades partides i continuades de matí i entre les 16 hores i les 18 hores per a les que treballin de tarda. També estan previstos aturades de dues hores en el torn de nit.

En opinió de Victòria Salvadó, de Dones amb Iniciativa a Girona,«les dones estem implicades en tots els sectors de la societat però hi ha àmbits laborals on les dones són majoritàries: educació, neteja, cures i el sector serveis ( comerç, hosteleria, restauració) . La participació d'aquests sectors donaria força visibilitat a la vaga, i també al esmentar el sector estudiantil».

També com a senyal d'èxit, Cristina Simó demana una mobilització extraordinària a la manifestació del vespre. «No vagis al centre d'estudis, ni a les associacions i sobretot ves a la manifestació, a les 19 h ens veiem a la plaça del Vi a Girona!», apel·la Simó.



Vaga no només laboral



El treball no és l'únic leitmotiv i el manifest del 8-M pretén que la vaga s'estengui a les cures. Les dones tenen la càrrega de treball total: tant remunerat com no remunerat. El moviment feminista clama que el treball de cures «sigui reconegut com un bé social de primer ordre». En aquesta línia, els experts en economia feminista plantegen una paradoxa: Si el sopar de cada nit el fes una empleada de la llar entraria en el PIB, però això no passa si el sopar el fa qualsevol persona, malgrat que la producció és la mateixa.

El treball a la llar no es tingut en compte als mercats que, no obstant això, funcionen gràcies a tota l'estructura domèstica que organitza -habitualment- la dona. Per això, des dels col·lectius feministes criden a la vaga de consum per mostrar que si no consumissin béns i serveis aquest dia, el mercat cauria en picat.

Finalment, es busca també canviar el sistema educatiu que segueix reafirmant els estereotips de gènere. Les dones reclamen una educació pública, laica i feminista, lliure dels valors heteropatriarcals de la societat.

El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans, majoritari a la universitat, és un dels que ha convocat les estudiants a la vaga de dijous. Berta Vilaseca assenyala que «en els plans docents, des d'infantil fins a la Universitat, predomina la inexistència de la figura femenina, i a la Universitat també falten càrrecs ocupats per dones, som el 60% de les graduades, el 20% de les catedràtiques i tan sols el 2% en els llocs de direcció, per tant, reivindiquem que no hi som ni als despatxos ni als llibres i que la cosa no pot seguir així»

protocols



Els sindicats recorden que a totes les dones que segueixin la vaga se'ls dóna de baixa en la Seguretat Social durant el temps que duri l'absència, tant si es tracta de l'aturada de dues hores com si és a jornada completa.