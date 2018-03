Una cadena de dones unirà la plaça del Vi amb Sant Domènec pel 8 de Març

Les dones de Girona estan cridades a formar una gran cadena entre la plaça de Sant Domènec i la plaça del Vi el dijous 8 de març. La manifestació pretén demostrar la unió entre les treballadores i les estudiants de la Universitat de Girona durant el dia de la vaga feminista.

A la concentració està previst que se sumi també una columna de netejadores d'edificis públics provinent de l'Hospital Trueta i que, aquell mateix dia inicien una vaga de 5 dies per reivindicar una millora salarial.

La cadena humana començarà a partir de quarts de 12 del migdia i s'emmarca dins de la jornada de vaga feminista que té repercussió mundial. Àngels Torrents, secretària de polítiques socials, igualtat i ocupació d'UGT a Comarques Gironines, i Belén López, secretària de la Dona de CCOO Girona, han recordat avui que la bretxa salarial significa que les dones «treballen cada dia 2 hores gratis».



Una iniciativa pionera

Jornada reivindicativa la que es viurà el pròxim 8 de març a Girona coincidint amb El dia Internacional de la Dona. Serà una convocatòria "pionera i inèdita", segons CCOO i UGT, que destaquen la "transversalitat" d'una vaga feminista que tindrà ressò internacional. A la demarcació, s'ha organitzat de la de la coordinadora que aplega representants de col·lectius de dones, sindicats, partits polítics i estudiants per denunciar les desigualtats i la bretxa salarial que pateixen les dones.

Es proposen aturades simbòliques de 2 hores en tres torns (de les 11.30 a les 13.30; de 4 a 6 de la tarda i de les 22 a 24h) per poder participar en els actes. Les dues hores no són una casualitat. És el temps que es calcula que les dones treballen de mitjana sense cobrar tenint en compte la bretxa salarial.

A Girona, la jornada arrencarà amb una manifestació davant de l'hospital Trueta que continuarà pels carrers de la ciutat fins arribar a la plaça del Vi, on es llegirà un manifest (a les 12h). Seguidament, es farà una cadena humana amb totes les dones aplegades i el suport de les estudiants i professorat de la UdG que arribarà fins a la plaça de Sant Domènec al barri vell.

La jornada vol ser una aturada laboral, estudiantil però també de consum i de cures. Per això, s'ha demanat que les dones també pengin el davantal al balcó de casa per simbolitzar l'aturada.

La secretària de la Dona de CCOO Girona, Belén López, ha subratllat que ha arribat el moment de "plantar-se" i d'exigir mesures que reverteixin les desigualtats que pateixen les dones. "Ens centrem sobretot en la bretxa salarial perquè és el resultat i la suma de totes les discriminacions que pateixen les dones al mercat laboral", afegeix.

Des del sostre de vidre que impedeix que puguin accedir a llocs de responsabilitat, passant per l'assignació de feines i categories molt concretes (com ara els serveis i l'atenció a persones) o la gairebé "exclusivitat" de permisos sense remuneració per atendre fills i familiars que acaben comportant una reducció de les pensions de les treballadores amb una bretxa del 38%.

Així, mentre la pensió mitjana de les dones se situa en unes 800 euros, la dels homes és d'uns 1.300 euros. "I això malgrat que les dones vivim més anys i amb un salari més pobre", denuncia la secretària de polítiques socials, igualtat i ocupació d'UGT a Girona, Àngel Torrents.



Millors salaris

Els sindicats coincideixen que, amb la sortida de la crisi i l'augment del PIB i dels beneficis de les empreses, és el moment de reclamar millores per a les "butxaques dels treballadors" que encara no han notat aquesta recuperació econòmica. I molt especialment de les dones, que ja partien d'una situació desigual fins i tot abans de les crisi, segons assenyala López.

A banda d'apujar els salaris i les pensions, també reclamen a l'administració que impulsi altres mesures, com ara plans d'igualtat efectius (amb sancions i inspeccions); una llei d'igualtat salarial i una revalorització dels llocs de treball que tinguin en compte el gènere.

"No s'entén que portar una màquina estigui més ben retribuït que cuidar una persona, netejar o treballar en una llar d'infants; cal canviar el valor social d'algunes feines perquè, si no les valorem, no estaran ben pagades", defensa López.