Pla Estatal d'Habitatge: Els requisits per a les noves ajudes al lloguer i compra de casa

El Govern ha aprovat aquest divendres el nou Pla Estatal d'Habitatge 2018-2021 amb una dotació per als quatre anys de 1.443 milions d'euros, un 62,5% més que en el pla anterior, segons ha anunciat el ministre de Foment, Íñigo de la Serna, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Respecte al període de temps en el qual es podran començar a sol·licitar les ajudes, el titular de Foment ha afirmat que aquestes podran ser rebudes en el moment en el que cada comunitat autònoma hagi obert les ordres corresponents. "En un termini de dos o tres mesos han d'estar subscrits tots els convenis i obertes totes les ordres d'ajudes", ha subratllat.

El pla, que s'aplicarà amb efecte retroactiu a l'1 de gener, contempla ajudes al lloguer i a la compra per a menors de 35 anys i facilita l'accés a l'habitatge a les zones afectades per la despoblació rural amb ajudes a la compra i al lloguer per a joves que viuen en municipis de menys de 5.000 habitants, poblacions que apareixen en el següent mapa:

També integra un programa per llogar habitatges desocupats propietat d'entitats financeres a persones en situació de desnonament i un nou programa per fomentar la construcció d'habitatges destinats al lloguer, que s'estén a les promocions privades per primera vegada.



Aquests són els requisits en funció de l'edat, els ingressos i el règim al que es desitja optar:

Ajudes generals al lloguer

-No hi ha límit d'edat.

-Els beneficiaris són les llars amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda d'Efectes Públics). Actualment està situat en els 532 euros al mes.

-L'habitatge arrendat ha de ser el domicili habitual i permanent. No poden optar a aquestes ajudes els propietaris d'habitatge.

-Les ajudes comprenen fins al 40% del lloguer, la qual cosa significa aproximadament una quantitat propera als 250 euros al mes, amb un termini de tres anys.

Ajudes a afectats per desnonament

-No hi ha límit d'edat.

-Els beneficiaris són els propietaris o inquilins que han sofert o van a ser objecte de desnonament, bé per impagament d'hipoteca o del lloguer. També les famílies amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM i les que no tinguin possibilitat d'accedir a un altre habitatge.

-L'import de les ajudes, que dependrà dels criteris autonòmics o locals, podrà rondar els 400 euros al mes durant dos anys.

Ajudes per comprar casa

-El límit d'edat és de 35 anys en el moment en què se sol·liciti.

-Els beneficiaris són les llars amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM.

-L'habitatge ha de ser el domicili habitual almenys per un període de cinc anys.

-Les ajudes van fins a un màxim de 10.800 euros amb un límit del 20% del preu d'adquisició.

Ajudes a joves per llogar casa

-El límit d'edat és de 35 anys en el moment en què se sol·liciti.

-Els beneficiaris són les llars amb ingressos inferiors a tres vegades l'IPREM.

-L'habitatge arrendat ha de ser el domicili habitual durant el període de l'ajuda.

-L'import de les ajudes van fins al 50% del lloguer mensual amb un termini de tres anys.