L'Estat aprova ajuts de fins al 50% en ell lloguer d'habitatges durant 3 anys

El Govern espanyol va aprovar al Consell de Ministres d'aquest divendres el Pla d'Habitatge 2018-2021 que donarà ajudes de fins al 50% del preu del lloguer d'habitatge per a menors de 35 anys i majors de 65. Perquè sigui subvencionat, el preu del lloguer haurà de ser d'un màxim de 600 euros al mes, i de forma excepcional podrà arribar als 900. D'altra banda, les persones d'entre 35 i 65 anys podran optar a una subvenció del 40% del lloguer. Per beneficiar-se de les subvencions les unitats familiars hauran de tenir rendes inferiors a 1.600 euros al mes, una quantitat ampliable en funció de la mida de la família.

El Pla també inclou un programa per incentivar el lloguer d'habitatges desocupats en mans d'entitats financeres i altres propietaris. En aquests casos, la subvenció pot ser de la totalitat del preu del lloguer si no supera els 400 euros al mes i durant un màxim de tres anys.

El Govern espanyol preveu destinar 1.443 MEUR al Pla -un 62,46% més que l'anterior pla- i el cofinançaran les autonomies -en funció de l'ajuda, fins un 30%-. El nombre d'ajudes en el període de vigència del pla assolirà les 557.109 ajudes i es crearan uns 60.320 llocs de treball. Per al 2018, es manté el mateix criteri de cofinançament de les comunitats autònomes que en el Pla Estatal d'Habitatge anterior, mentre que per 2019, 2020 i 2021, per cada 100 euros estatals, 70 es condicionen al cofinançament de 10 euros autonòmics i els 30 restants es condicionen al cofinançament d'altres 20 euros autonòmics.

Quant al període de temps en el qual es podran començar a sol·licitar les ajudes, el titular de Foment, Iñigo de la Serna, va indicar que aquestes podran ser rebudes al moment en el qual cada comunitat autònoma hagi obert les ordres corresponents. «En un termini de dos o tres mesos han d'estar subscrits tots els convenis i obertes totes les ordres d'ajudes», va subratllar.

En general, el pla, que consta de nou programes, prioritza com els seus dos eixos fonamentals el foment del lloguer i de la rehabilitació i regeneració i renovació urbana i rural, «amb especial atenció a les persones en situació de desnonament o llançament del seu habitatge habitual i a les ajudes a l'accessibilitat universal, així com a les famílies nombroses».



Ajudes al lloguer

Els requisits per accedir al programa d'ajudes al lloguer d'habitatge de Foment són que l'habitatge llogat sigui la residència habitual i permanent, que la unitat familiar tingui un límit d'ingressos de 1.613,52 euros mensuals en 14 pagues amb caràcter general i que el lloguer de l'immoble no superi els 600 euros mensuals, xifra que es podrà ampliar fins a 900 euros mensuals en determinades zones a definir per les comunitats.

En el cas dels habitatges en les quals visqui una família nombrosa general i persones amb discapacitat l'ajuda es lliurarà si els ingressos no superen els 2.151,3 euros al mes per 14 pagues. A més, el nucli de les famílies nombroses especials i amb persones amb determinats graus de discapacitat no podrà guanyar més de 2.689,2 euros al mes per 14 pagues.

D'altra banda, el programa per fomentar el parc d'habitatges destinats al lloguer o cedides en ús durant un termini mínim de 25 anys estarà destinat a persones majors d'edat, administracions públiques, organismes i entitats de dret públic i privat o a fundacions, empreses d'economia social i les seves associacions.

Les persones que es troben en situació de desnonament del seu habitatge habitual també comptaran amb una ajuda específica en aquest nou Pla Estatal d'Habitatge. De fet, el Govern posarà a la disposició d'aquest col·lectiu habitatges desocupats de les entitats financeres i altres propietaris per llogar-les a persones que es troben en situació de desnonament del seu habitatge habitual.

El preu del lloguer, en aquest cas, ha de ser igual i inferior als 400 euros mensuals i l'import de l'ajuda pot arribar a ser fins al 100%. El termini de l'ajuda és de 3 anys.



Rehabilitació i compra

Quant a les ajudes a la compra, aquestes es limiten a municipis de menys 5.000 habitants i són per a joves de menys de 35 anys i amb ingressos que siguin inferiors a menys de 3 vegades el Iprem (1.613,52 euros mensuals en 14 pagues). El preu màxim per a l'adquisició de l'habitatge és de menys de 100.000 euros, amb un límit d'ajuda del 20% del preu i de 10.800 euros a l'habitatge.

D'altra banda, el Pla d'Habitatge també integra un programa per rehabilitar habitatges amb serveis i instal·lacions adaptats durant un termini de 40 anys al lloguer com a mínim. Al programa d'ajudes de rehabilitació per primer cop s'inclouran habitatges unifamiliars i habitatges dins d'un edifici de forma individual.