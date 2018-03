Noel i Friselva, les empreses més estimades a Girona

Noel, SEAT, Lear i Guissona són les marques millor valorades pels catalans de Girona, Barcelona, Tarragona i Lleida, respectivament. Així es desprèn del rànquing de les empreses espanyoles més estimades pels ciutadans del seu entorn geogràfic més immediat, un estudi que acaba de presentar la consultora DataCentric, dedicada al subministrament de dades i la gestió d'informació.

L'informe, elaborat a través d'enquestes a professionals locals, presència web, índex de creixement, grandària en empleats i volum de facturació, evidencia també l'impacte que els sectors econòmics i tradicions de més transcendència a cada territori tenen entre els seus veïns.

Així, en el cas de Girona, Friselva, d'alimentació i Eurofims, de treball temporal, acompanyen Noel en el rànquing. En el cas de Barcelona, el banc BBVA, després d'assumir CatalunaCaixa, s'ha colat al podi al costat de l'energètica Gas Natural. A Tarragona, el parc d'atraccions Port Aventura és la marca que segueix a l'automobilística lear.

L'alimentació (i la distribució alimentària) destaquen en realitat en moltes províncies. Heineken a Sevilla, l'oli Coosur a Jaén, El Pozo a Múrcia, Osborne a Cadis, Chocolates Valor a Alacant... La quotidianitat de les marques de beguda i menjar, a més del seu impacte econòmic, impregnen el mapa.

Del rànquing també es desprèn el pes laboral de l'automoció, un sector amb un gran impacte en l'ocupació. Al marge del cas de Seat, Ford és entre les més valorades a València, Opel a Saragossa, Renault a Valladolid o Citroën a Vigo. Fins i tot la banca, una crisi i un rescat després, sobreviuen en molts casos en l'imaginari dels seus conciutadans com a marques de valor. És el cas de Banc Santander a la seva ciutat d'origen, Cajasur a Còrdova o KutxaBank a Bilbao.

En el cas de la Comunitat Valenciana, pel seu volum i penetració social, no sorprèn l'elecció de Mercadona. En el recent Baròmetre de percepció i avaluació ciutadana de les principals empreses d'Espanya de 2017, el 85% dels espanyols va triar Mercadona com l'empresa en la qual més es pot confiar. Els valors considerats per puntuar-les eren la serietat, responsabilitat i confiança que generen.

Un altre estudi del valor de marca, aquesta vegada de Kantar Millward Brown, la situava com l'onzena marca més valuosa, situada per darrere de firmes d'abast internacional com Zara, Movistar i Banc Santander.

En el també recent informe del grup Havas sobre les firmes més valorades pels espanyols, Mercadona es cola com la primera espanyola, en la sisena posició, en un rànquing dominat per les grans tecnològiques.