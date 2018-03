La CNMV autoritza l'OPA de la filial d'ACS sobre Abertis

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha autoritzat avui l'oferta pública d'adquisició (OPA) de la filial alemanya d'ACS, Hotchtief, sobre la concessionària d'autopistes Abertis, per la qual també competeix la italiana Atlantia. L'oferta, de caràcter voluntari, s'adreça al 100% de les accions del capital social d'Abertis, format per 990.381.308 accions.

La contraprestació oferta per la filial alemanya d'ACS consta de 18,36 euros per acció o bé un canvi de 0,1254 accions de Hochtief de nova emissió per cada acció d'Abertis per a un màxim de 193.530.179 accions (19,54% del capital), equivalents a 24.268.685 accions noves de Hochtief. L'ens regulador espanyol també va autoritzar l'OPA sobre Abertis per part d'Atlantia el 9 d'octubre.

Segons informa la CNMV, aquesta contraprestació incorpora l'ajustament efectuant per ACS després de l'anunci per part d'Abertis de la proposta de pagament d'un dividend per import de 0,40 euros per acció, que se sotmetrà a la junta general d'Abertis i que té previst el repartiment per al 20 de març, moment en què encara no haurà finalitzat el període d'acceptació ja que el termini serà de 30 dies. En cas que Abertis no aprovés el repartiment d'aquest dividend, el preu de l'oferta serien 18,76 euros en efectiu per acció i 0,1281 accions noves de Hochtief per cada acció d'Abertis.

Els accionistes d'Abertis que acceptin l'oferta podran opta per cobrar en efectiu o en accions de l'alemanya o una combinació d'ambdues, tot i que podrien quedar sense efecte si les acceptacions no arriben al canvi de 193.530.179 accions de la catalana. A més, la filial alemanya d'ACS també manté l'oferta vigent sempre i quan s'accepti per un equivalent al 50% de les accions més una i que l'operació sigui autoritzada per l'Agència Nacional de Telecomunicacions de Brasil.

Per garantir l'operació, Hochtief ha presentat avals per import de 14.963 milions d'euros atorgats per 17 entitats i ha adoptat acord per a l'ampliació de capital necessària en relació amb la part de la contraprestació corresponent a la modalitat de canvi d'accions.



L'oferta d'Atlantia

El passat 9 d'octubre, la CNMV va autoritzar a Atlantia l'oferta pública de compra de la totalitat de les accions d'Abertis que va ser anunciada el 15 de juny passat i admesa a tràmit pel regulador el 3 juliol passat. L'oferta es va mantenia en els 16,5 euros per acció, tal com indica el fullet que va presentar la multinacional italiana.

Davant la presència de dos possibles compradors, les dues empreses que opten amb prendre el control d'Abertis, Atlantia i Hochtief, van iniciar negociacions tot i que no s'ha arribat a cap acord, segons va confirmar la setmana passada en un fet rellevant la Comissió Nacional del Mercat de Valors.