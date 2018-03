Els preus pugen tres dècimes al febrer i deixen una inflació anual de l'1,4% a Girona

Els preus van augmentar de tres dècimes al febrer en relació amb al gener i van deixar una inflació anual a l'economia gironina de l'1,4%, quatre dècimes per sobre de la taxa registrada al gener, segons dades publicades per l'INE.

Catalunya, també a un IPC anual de l'1,4% passa a liderar amb la comunitat de Canàries el rànquing d'autonomies amb la taxa d'inflació més elevada de l'Estat. Al conjunt de l'estat espanyol, els preus al febrer van pujar una dècima en relació amb al gener i van deixar una taxa d'inflació anual de l'1,1%, també cinc dècimes superior a la registrada el mes anterior. L'alça de la taxa d'inflació aquest febrer s'explica sobretot per l'increment del preu de la factura elèctrica, contràriament a baixada que es va registrar febrer de l'any passat.

Les cistelles de productes que han enfilat la taxa d'inflació anual aquest mes de febrer han estat l'habitatge, per l'increment de la factura elèctrica; l'oci i la cultura, per l'increment dels preus dels paquets turístics, que pugen més que al febrer de l'any passat; les comunicacions, per la pujada de les tarifes dels serveis empaquetats de telefonia mòbil; i altres béns i serveis, per l'increment dels preus dels articles i productes de cura personal.

Els preus de l'electricitat van pujar aquest mes de febrer mentre que al febrer de l'any passat aquestes tarifes van baixar. Els paquets turístics van incrementar preus aquest mes de febrer per sobre de l'augment que es va registrar al febrer de l'any passat. Els serveis empaquetats de telefonia mòbil aquests mes de febrer van pujar preus d'una manera més intensa que al febrer de l'any passat.

En sentit contrari, les dues cistelles de productes que van influir en la baixada de la taxa d'inflació anual van ser el transport, per la baixa dels preus dels carburants aquest febrer en contra de l'estabilitat que es va registrar al febrer de l'any passat, i per la cistella d'aliments i begudes no alcohòliques, per la reducció de preus dels llegums i verdures, davant l'augment registrat l'any passat.