Les dades fiscals de la declaració de la renda, a l''app' des d'aquest dijous

Els contribuents podran descarregar l'aplicació de la Campanya de la Renda i Patrimoni de l'exercici 2017 des d'aquest dijous, data des de la qual estaran disponibles les dades fiscals a través de l''app' i de la pàgina web de l'Agència Tributària, tot i que la campanya no arrencarà fins al proper 4 d'abril.

L'Agència Tributària ha anticipat determinats serveis d'assistència, de manera que des d'aquest dijous estarà disponible la 'app' en els 'markets' oficials de Google i Apple, una de les novetats de la campanya d'aquest any, així com les dades fiscals a través de la pròpia aplicació i de la pàgina web de l'AEAT.

La nova 'app' permetrà la presentació de declaracions als contribuents amb un sol 'clic' i sense necessitat d'accedir a un ordinador i s'estima que recorreran a aquesta opció al voltant de 4,85 milions d'contribuents.



Altres novetats

Dijous també començaran els enviaments postals i els contribuents que van acudir l'any passat a l'AEAT i es van limitar a confirmar les seves declaracions sense fer cap modificació (860.000 contribuents) serà el primer col·lectiu al qual es remetrà les dades fiscals, amb el número de referència i la informació dels serveis d'assistència.

Altres novetats d'aquesta campanya de la renda seran el cessament de l'enviament d'esborranys per correu postal, així com l'enviament de SMS amb el número de referència i els diferents avisos que fa l'AEAT, que ara podran rebre per mitjà de l'aplicació mòbil.

Igualment, des del proper 3 d'abril arrenca el termini per a sol·licitar la cita prèvia del pla 'En diem', que el passat exercici estava en proves, i que ara oferirà un major servei perquè els qui ho desitgin puguin realitzar la declaració de manera telefònica havent concertat prèviament una cita.

Malgrat l'avenç d'aquests serveis, la campanya per a la presentació per Internet de les declaracions de renda i patrimoni 2017, així com per a aquells contribuents que desitgin realitzar per telèfon la declaració de renda, no arrencarà fins al proper 4 d'abril, i la campanya es perllongarà fins al dia 2 de juliol, segons el calendari del contribuent elaborat per l'Agència Tributària.



Cita prèvia i atenció presencial

No obstant això, el 6 de maig començarà el termini per sol·licitar cita prèvia per fer el tràmit de manera presencial, i podran presentar les seves declaracions en entitats col·laboradores, comunitats autònomes i oficines de l'AEAT a partir del 10 de maig.

El termini de la campanya de 2017 finalitza el 2 de juliol en general, si bé conclourà amb anterioritat, el 27 de juny, en els casos de declaracions amb resultat a ingressar amb domiciliació en compte. El 29 de juny conclou el termini per a sol·licitar la cita prèvia per fer la declaració a través de totes les vies.