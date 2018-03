UGT i CCOO de Girona criden a una massiva protesta contra «l'estafa» de les pensions

Els sindicats CCOO i UGT de les comarques gironines van fer una crida perquè la manifestació d'aquest dissabte contra «l'estafa» que suposa l'increment del 0,25% de les pensions tingui una resposta «massiva i unitària» per part de la ciutadania. Els sindicats asseguren que aquesta serà «la primera de moltes protestes» contra un sistema que aboca «a l'empobriment i a la misèria». La protesta es farà de manera simultània arreu de l'Estat espanyol. A Girona, la manifestació sortirà de la plaça de la Independència a les dotze del migdia i, després de recórrer el centre, acabarà a la plaça del Vi. Els secretaris de CCOO i UGT a la demarcació, Bartomeu Compte i Xavier Casas, van criticar que els canvis legislatius «imposats» pel PP aboquen els pensionistes i jubilats a una «creixent pèrdua de poder adquisitiu» i que a la demarcació ja hi plou sobre mullat, perquè aquí, de mitjana, les pensions ja són un 10% més baixes que a la resta del territori estatal.

Els dos sindicats esperen que la protesta convocada arreu de l'Estat es converteixi en una autèntica demostració de força de la ciutadania. I Girona, asseguren, no en pot quedar al marge. Per això, tant CCOO com la UGT van fer una crida a sortir al carrer aquest 17 de març al migdia per protestar contra l'increment del 0,25% de les pensions. Una manifestació, ja adverteix Casas, que tindrà «un to marcadament reivindicatiu i molt poc festiu».

El secretari general de la UGT va criticar obertament l'Estat i l'ha acusat d'estar «robant» als pensionistes i jubilats. Un col·lectiu que, a la demarcació, suma 156.000 persones (de les quals, 102.000 són jubilats i la resta perceben algun altre tipus de pensió, com ara d'incapacitat o viduïtat).

Per als sindicats, no és acceptable que mentre l'IPC hagi tancat l'any amb un increment de l'1,4% al territori, les pensions només s'hagin apujat «un trist 0,25%». Xavier Casas, a més, també va recordar que a les comarques gironines, de mitjana, les pensions per jubilació són un 10% inferiors a les de la resta de l'Estat (945 euros davant dels 1.074 del conjunt d'Espanya).

«Per tant, la conclusió és que les persones grans cada cop són més pobres; i això no és res més que el reflex d'una vida laboral de precarietat», va dir el secretari de la UGT. I hi va afegir: «Conseqüència de cotitzacions baixes arran de contractes cada cop més estacionals i temporals».

«Reforma unilateral»

Per la seva banda, el secretari general de CCOO, Bartomeu Compte, va insistir que la mobilització de dissabte ha de servir per fer arribar un missatge clar a l'Executiu estatal. «Reclamem tirar enrere la reforma unilateral del sistema de pensions que el PP va a dur a terme», va subratllar.

Compte va criticar que el Govern espanyol hagi «gairebé buidat del tot» la guardiola de les pensions «per afavorir interessos privats» (forçant així la ciutadania a fer-se plans de jubilació). En aquesta línia, el secretari de CCOO va demanar que «els ingressos addicionals» per recuperar aquests fons vinguin també de les empreses, i no només de les cotitzacions dels treballadors.