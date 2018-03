Girona registra el segon millor mes en vendes d'habitatges des de 2008

Girona va registrar al gener el segon millor mes en la venda d'habitatges des de fa deu anys. Es tracta d'un mes només superat pel maig de l'any passat. Al gener l'increment de la compravenda va ser de 10% amb relació al mateix mes de 2017. Malgrat que els més de 1.000 habitatges venuts es poden considerar un bon mes, el gener a Girona està molt per sota del creixement que ha experimentat la mitjana espanyola.

En el conjunt de l'Estat, la compravenda d'habitatges va pujar un 23,1% el passat mes de gener amb relació al mateix mes de 2017, fins a sumar 47.289 operacions, la seva major xifra des de maig de 2008, segons va informar l'Institut Nacional d'Estadística. A Espanya, l'avanç interanual de gener, amb el qual la compravenda d'habitatges encadena nou mesos consecutius d'alces, ha estat superior al registrat al desembre, mes en el qual va repuntar un 18,1%. A Girona, però, durant el 2017 hi va haver tres mesos on les xifres de compravenda van ser menors que l'any precedent. Al gener, però, han repuntant les vendes per segon any consecutiu.

Les transaccions sobre habitatges usats van augmentar un 14% a Girona al gener amb relació al mateix mes de 2017. A l'Estat l'increment va ser d'un 23% fins a totalitzar 39.017, mentre que la compravenda d'habitatges nous va avançar un 23,5% en taxa interanual, fins a 8.272 transaccions.

El 90,4% dels habitatges transmesos per compravenda en el primer mes de l'any van ser habitatges lliures i el 9,6%, protegits. La compravenda d'habitatges lliures es va incrementar un 24,1% al gener en taxa interanual, fins a sumar 42.745 transaccions, mentre que les operacions sobre habitatges protegits van avançar un 14,5%, amb 4.544 transaccions.

En termes mensuals (gener de 2018 sobre desembre de 2017), la compravenda d'habitatges es va disparar un 46,8%, el seu major repunt mensual en un mes de gener des de fa almenys cinc anys.

El passat mes de gener el nombre més gran de compravendes d'habitatges per cada 100.000 habitants es va donar a la Comunitat Valenciana (190), Balears (174) i Cantàbria (144).



Catalunya, la tercera en vendes

Andalusia va ser la regió que més operacions sobre habitatges va realitzar en el primer mes de l'any, amb 8.988 compravendes, seguida de la Comunitat Valenciana (7.409), Catalunya (7.334) i Madrid (6.526).

Totes les comunitats van incrementar el nombre de compravendes d'habitatges al gener en taxa interanual. Els majors avanços es van registrar a Astúries (+55,7%), Comunitat Valenciana (+40,5%) i Múrcia (+38,8%), mentre que els menors augments van correspondre a Extremadura (+1,3%) i Aragó (+5,2%).

Sumant les finques rústiques i les urbanes (habitatges i altres immobles de naturalesa urbana), les finques transmeses el passat mes de gener van assolir les 176.911, xifra un 13,2% superior a la del mateix mes de 2017 i la més alta des d'octubre de 2008. Per compravenda es van transmetre un 17,6% més de finques que al gener de 2017.