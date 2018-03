El Grup Miquel ja és història

Miquel Alimentació Grup, la companyia amb major facturació de les comarques gironines, ha canviat el nom pel de General Markets Food Iberica (GM Food Iberica). És una decissió del consell d'Administració de Bright Food, la multinacional xinesa que fa dos anys i mig va comprar l'empresa amb seu a Vilamalla. D'aquesta manera, el rastre de la família Miquel, fundadora de la companyia el 1925, desapareix de la denominació oficial.

L'encara Grup Miquel -el canvi de nom es formalitzarà les properes setmanes- es dedica a la distribució de productes per en diferents canals: els 67 cash&carry GM Cash (destinats a professionals de bars i restaurants), els més de 600 supermercats propis i franquiciats de les marques Suma, Proxim i Spar, la divisió Foodservice (que serveix a empreses de la restauració organitzada i cadenes d'hotels), i una divisió d'exportació. Les xifres el conveteixen en líder del mercat horeca espanyol.

Nou logotip de la companyia, que agafa la imatge corporativa dels Gros Mercat, els cash&carry del grup

El canvi de nom de la companyia s'emmarca en l'aposta per a la internacionalització i la consolidació del projecte del grup per posicionar-se com a líder del mercat d'hosteleria i restauració espanyol. En aquest sentit, ja va fer un salt endavant amb l'obertura de la nova planta logística de 21.000 m2 a Torrejon d'Ardoz (Madrid). L'empresa, la més gran de les comarques gironines, considera que aquesta nova infraestructura és un dels "eixos principals" per tal de mantenir-se com un dels líders en aquest mercat.

Pere Laymon, Conseller Delegat del grup

Des de la companyia destaquen que el canvi de nom "reforça" la visibilitat del grup a l'estranger, especialment després de la posada en marxa d'una societat a Shanghai a finals de 2017. Des de fa gairebé tres anys, l'empresa és propietat del gegant Bright Food de capital 100% xinès. Des d'aleshores s'ha fixat convertir-se en plataforma permanent d'exportació de productes des del sud d'Europa cap al mercat asiàtic. Actualment factura 1.100 milions d'euros i té 2.400 empleats.