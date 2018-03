El perfum d'Amagat i Muniesa

Eloi Amagat i Marc Muniesa acompanyen l'èxit esportiu que estan vivint amb el Girona FC amb un negoci allunyat del futbol però del que se senten molt partícips. Perfums&CO, the house of beauty, és un centre estètic pioner a Girona que s'ha inaugurat al centre de la ciutat aquest vespre.

Impulsat per l'Esther Arnau, una emprenedora gironina, el nou centre canvia el concepte tradicional d'establiment d'estètica per transformar-lo en un concept store. A diferència de la resta, i per primer cop a les comarques gironines, Perfums&CO permetrà que els seus clients comprin qualsevol producte exposat al centre. Els jugadors del Girona FC Eloi Amagat i Marc Muniesa són socis del projecte.

L'Esther va obrir un centre d'estètica l'any 2001 al carrer Ramon Muntaner del barri de Sant Narcís i des de llavors l'empresa no ha parat de créixer, passant de treballar sola a tenir fins a 8 treballadores. Juntament amb Eloi Amagat, un dels seus clients habituals, i Marc Muniesa, la gironina trasllada ara el seu local al carrer Joan Maragall 44 del centre de Girona amb la intenció de crear un centre amb un concepte d'estètica diferent i ambiciós que permetrà alhora poder ampliar els seus serveis.

Amagat va ser qui va proposar a l'Esther fer el salt al centre de Girona i ell mateix va ajudar-la a trobar el local on ara s'instal·la. Amagat explica que després d'un temps visitant el centre com a client de l'Esther, va plantejar-li si li agradaria canviar la localització del local per instal·lar-lo a la zona comercial de la ciutat i en veure la il·lusió que li produïa, al cap de tres dies ja començava a moure fils perquè això fos possible.

La incorporació de Muniesa al projecte va ser un temps després, quan Amagat li va explicar en què consistia i ell va voler-hi apostar des del primer moment. "Vam decidir compartir totes les decisions entre els tres i per això aquests últims mesos ens hem implicat en tots els passos que han fet falta per posar a punt el centre" ha relatat l'Esther. "Tenia ganes de fer una cosa diferent, sé que és un projecte ambiciós però és tot un somni", ha confessat.



Una casa per una expriència diferent

El nou centre té la particularitat de situar-se en una casa on els clients poden gaudir d'una experiència diferent. D'aquesta manera a l'espai que representa la cuina els clients podran fer-se la pedicura i a l'espai del celler podran gaudir d'un tractament i comprar un dels vins que han seleccionat per vendre. A més, la particularitat principal és que han deixat enrere el tradicional concepte de centre d'estètica per donar pas a un espai pioner a les comarques gironines on els clients poden comprar tots els productes exposats a les diferents zones de l'establiment. Així, s'ofereixen productes de les marques Beegood, Cuple, Blonda i Òptica del Pont.

Amb aquesta nova obertura, l'Esther ha assolit un objectiu que feia temps que perseguia: "Sempre m'he guiat per la satisfacció dels clients, vull que se sentin com a casa, i gràcies a aquest nou local ara podran venir moltes més persones a provar els nostres serveis". Durant els anys en què l'Esther ha fet créixer el seu negoci al barri, també s'ha implicat amb la lluita veïnal arran de les obres d'Adif i ha presidit l'Associació de Comerciants del Barri de Sant Narcís. Ara, tot i que compleix un somni, assegura que "em sap greu deixar el barri però hi ha moments en què necessites engegar una nova etapa".

El migcampista Amagat ha expressat que des del primer moment va sentir molta il·lusió per la idea: "sóc gironí i tenia moltes ganes d'engegar un projecte a la ciutat, i sens dubte aquesta ha estat l'oportunitat". "El 2017 va ser un any fantàstic i estic convençut que el 2018 també ho serà", ha afegit. Muniesa ha explicat que de seguida es va sentir atret pel projecte, i que aquesta és una manera de sentir-se implicat amb la ciutat.

La inauguració del nou Perfums&CO ha començat a les sis de la tarda i compta amb diversos assistents de la plantilla del Girona com a convidats especials a banda dels clients que han ajudat a que Perfums&CO hagi aconseguit arribar fins aquí.