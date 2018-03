Crisi a la UGT de Girona

Conflicte intern a la UGT de Girona. Fins a una cinquantena de delegats del sindicat s'han donat de baixa en bloc. Tots ells formen part dels comitès d'empresa d'indústries de sectors com el químic, el farmacèutic, el paperer, el tèxtil o l'alimentari.

Les discrepàncies dels delegats amb la UGT, que s'han traduït en aquesta decisió dràstica, fa més d'un any que s'arrosseguen. L'origen del conflicte es troba en el procés de fusió de dues de les federacions internes del sindicat: la d'Indústria i de Treballadors Agraris (FITAG) amb la del Metall, Construccions i Afins (MCA).

D'aquestes, en neix la nova Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA). A les comarques gironines, perquè la fusió fos efectiva, s'havia de crear una nova executiva que agrupés tant representants del FITAG com d'MCA. I aquí és on van començar els problemes.

Segons asseguren els dimissionaris, després de setmanes d'estira-i-arronsa, a la primavera del 2017 es va arribar a un acord i es va consensuar una candidatura única. S'havia de validar en un congrés que es va fixar per a principis de maig.

La sorpresa, però, va ser que a l'hora de fer el recompte, la majoria dels vots van ser en blanc. Això va suposar que s'anul·lés la candidatura i la UGT nomenés una gestora, que havia de fer els tràmits per convocar un nou congrés.



Denúncia per injúries

Els 50 delegats acusen la FICA de Catalunya d'haver boicotejat la candidatura de consens. "Més que demòcrates són dictadors, i allò que han acabat aconseguint és que aquells que creiem que la força es troba en el diàleg i la negociació, ens haguem vist obligats a marxar", explica un dels delegats, Juan José Rodríguez.

Entre aquestes males arts, els dimissionaris sostenen que es va fer servir la base de dades del sindicat per enviar un correu difamant alguns membres de la candidatura. En to irònic, el mail els acusava d'haver fet favoritismes dins el sindicat o d'aconseguir diners extra inflant les despeses per quilometratge.

Això va derivar en una denúncia per injúries davant dels Mossos d'Esquadra, que van interposar els mateixos afectats. Actualment, el cas es troba en mans del Jutjat d'Instrucció Número 1 de Santa Coloma de Farners.



De 3 a 8 anys d'inhabilitació

Els delegats denuncien que, a les comarques gironines, el procés per crear la nova federació s'ha eternitzat (perquè la gestora ja porta gairebé un any sense que s'hagi convocat un nou congrés). En un intent per desencallar la situació, els delegats van convocar una assemblea a mitjans de desembre i al gener es van reunir amb dirigents de la UGT a Catalunya.

Asseguren que d'aquella trobada en va sortir el compromís de donar-los una resposta en un termini de deu dies, però que això no ha passat i que, a més, se'ls va demanar que retiressin la denúncia per injúries.

La sorpresa els ha arribat a partir d'aquest març, quan han començat a rebre cartes informant-los que el sindicat els hi ha obert un procediment intern per haver dut a terme "una assemblea no autoritzada contra els interessos de la UGT". Els acusen d'haver anat en contra dels estatuts quan van celebrar la reunió del desembre i d'haver "suplantat" tasques que no els corresponen (perquè no se'ls havia escollit per formar part de cap executiva).

A l'escrit, també se'ls denuncia per haver creat una "sensació de crisi falsa" en el si de la federació i se'ls comunica que s'enfronten a inhabilitacions d'entre 3 i 8 anys. De moment, una desena de delegats ja han rebut la comunicació.



"La punta de l'iceberg"

Davant d'això, els afectats han decidit plantar-se i buscar suports entre altres representants sindicals i afiliats. Aquest divendres, han entrat en bloc una cinquantena de peticions demanant donar-se de baixa de la UGT i desvincular-se del tot del sindicat.

"Això és la punta de l'iceberg, perquè en els propers dies vindran més renúncies", asseguren. Com que bona part dels dimissionaris formen part dels comitès de grans empreses, exposaran la seva situació a les assemblees de treballadors i esperen "arrossegar" més suports.

Els delegats que han abandonat la UGT diuen també que han pres la decisió després d'haver esgotat totes les opcions possibles per intentar reconduir el conflicte (perquè han enviat cartes i han recorregut a tots els organismes interns del sindicat).

Entre els delegats que han marxat n'hi ha d'empreses tan importants com les tèxtils Hutchinson de Palamós (Baix Empordà), Selvafil de Maçanet de la Selva o Nylstar de Blanes (Selva); les farmacèutiques Sanofi de Riells i Viabrea (Selva) i Zoetis de la Vall de Bianya (Garrotxa), o les papereres Torraspapel de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) i Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès). La seva sortida pot suposar que la UGT perdi la majoria als comitès d'empresa o –fins i tot- es quedi sense representació.

La direcció de la UGT a les comarques gironines assegura que es tracta d'un conflicte que obeeix a discrepàncies internes i que, de moment, no faran més valoracions.