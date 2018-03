Centenars de gironins es mobilitzen contra "l'estafa" de les pensions

"No al 0,25%!", "Les pensions públiques i el benestar social són un dret", "Per unes pensions dignes, ja!" són algunes de les consignes que s´han pogut veure i escoltar a la plaça de la independència de Girona.

Centenars de gironins, mobilitzats per pensionistes i sindicats, reclamen derogar la reforma de les pensions que va aprovar el Partit Popular el 2013. Àngel Guevara, de pensionistes de Girona, denuncia que "l´Estat no pot fer servir la Constitució per unes qüestions i per altres, oblidar-se´n".

Els sindicats asseguren que aquesta serà «la primera de moltes protestes» contra un sistema que aboca «a l'empobriment i a la misèria».

La protesta es fa de manera simultània arreu de l'Estat espanyol.La manifestació està previst que després dels parlaments surti de la plaça de la Independència i, després de recórrer el centre, acabi a la plaça del Vi.