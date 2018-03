Mobilització massiva a Girona contra «l'estafa del 0,25%» de les pensions

Prop de 2.000 persones es van manifestar ahir al matí pel centre de Girona en protesta per la que consideren una «pujada de merda» de les pensions. Durant tota la marxa, els manifestants van carregar contra el govern espanyol, a qui fan responsable de la pèrdua de poder adquisitiu que han patit els últims anys.

Agustí Pozo és pensionista i va assegurar que ha de fer «mans i mànigues» per poder arribar a final de mes amb la paga que li ha quedat. Pozo va dir que «n'està fart» i va recordar que Girona és una demarcació on el cost de la vida «és elevat». Per això va assegurar que sortirà «els cops que faci falta al carrer» fins que l'executiu de Mariano Rajoy «rectifiqui». La marxa va comptar amb el suport dels sindicats majoritaris, que han recordat que a Girona hi ha molts pensionistes que reben una prestació que els col·loca per sota del llindar de la pobresa.

«No al 0,25%!», «Les pensions públiques i el benestar social són un dret» o «Per unes pensions dignes, ja!» són algunes de les consignes que es van poder veure i escoltar a la plaça de la Independència de Girona.

Centenars de gironins, mobilitzats per pensionistes i sindicats, reclamaven derogar la reforma de les pensions que va aprovar el Partit Popular el 2013. Àngel Guevara, de Pensionistes de Girona, denunciava que «l'Estat no pot fer servir la Constitució per a unes qüestions i per a d'altres, oblidar-se'n».

Els pensionistes es van fer notar aquest dissabte a Girona. Prop de 2.000 persones van fer palès el seu malestar en relació a aquest tema, en una manifestació que va enllaçar la plaça de la Independència amb la de l'Ajuntament.

Al capdavant, els sindicats majoritaris i la Plataforma de Pensionistes de Girona, a més de diverses associacions i partits polítics que van donar suport a la marxa. Els centenars de manifestants van coincidir que la política que està seguint el govern espanyol és «vergonyosa», i per això van reclamar una «rectificació urgent».

Entre els pensionistes que van sortir al carrer hi havia l'Agustí Pozo, que assegura que no es pensava que a la seva edat hauria de tornar a «reclamar el que és just». «No pot ser que ens diguin que l'economia creix al 3% i a nosaltres ens apugin aquesta misèria», va reblar.

Pozo va explicar que el motiu principal pel qual va voler protestar és perquè es puguin garantir les pensions dels seus fills. «Jo ja sé que la meva d'una manera o altra la pagaran, però les dels meus fills no ho sé, per això surto al carrer».

Amb ell també es va manifestar la Rosa Maria Pi, que va exigir «un canvi urgent» perquè molts jubilats com ella «fan mans i mànigues» per arribar a final de mes. «Es pensen que els jubilats no comptem, que no som ningú perquè ja ho tenim tot fet i no hem de pagar res. Aquí hi va molta gent que no té ni casa», va etzibar.

Els dos pensionistes van deixar clar que sortiran al carrer «els cops que calgui» fins que el govern estatal «canviï la postura». Tant un com l'altra es van afegir a la manifestació, on s'hi van veure pancartes de tot tipus on es recordava a l'executiu de Rajoy que els pensionistes són nou milions i mig de persones0 i que, per tant, tenen «molta força a les urnes».

Crida a la mobilització



La marxa va comptar amb un ample suport dels dos principals sindicats, UGT i Comissions Obreres (CCOO), que van encapçalar la marxa amb una pancarta que cridava a defensar el model públic de pensions.

El secretari general de la UGT a Girona, Xavier Casas, va recordar que a la demarcació hi ha 156.000 pensionistes a qui s'ha deixat de destinar 25 MEUR. D'aquestes 156.000 persones, 102.000 són jubilats i la resta perceben algun altre tipus de pensió, com ara d'incapacitat o viduïtat. «Estem parlant d'unes butxaques molt petites i que ja s'han escurat massa». Va criticar obertament l'Estat i el va acusar d'estar «robant» als pensionistes i jubilats.

Per als sindicats, no és de rebut que mentre l'IPC hagi tancat l'any amb un increment de l'1,4% al territori, les pensions només s'hagin apujat «un trist 0,25%».

Casas també va qualificar«d'increment de merda» el 0,25% que han rebut els pensionistes i va exigir «respecte per a aquells que van defensar el model de pensions quan eren joves». «Ara que estan jubilades aquestes persones veuen com els fan un cop d'estat a l'Estat del Benestar que tant van defensar».

Per la seva banda, el secretari general de CCOO a les comarques gironines, Bartomeu Compte, va recordar que a la demarcació hi ha més d'un 50% de pensionistes que cobren menys del salari mínim. «Això és injust i cal que es reverteixi com abans millor», va assenyalar.

«Reclamem tirar enrere la reforma unilateral del sistema de pensions que el PP va a dur a terme», va subratllar. Compte va criticar que el govern espanyol hagi «gairebé buidat del tot» la guardiola de les pensions «per afavorir interessos privats».

«Hi ha molts arguments per tirar a terra aquestes polítiques de reformes que fa el PP i que empobreixen la població», va conclure el líder de Comissions.

La marxa va passar per la Gran Via, una de les artèries de la ciutat, fins al carrer Nou. Allà va creuar el pont de Pedra per acabar a la plaça del Vi, just davant de l'ajuntament de Girona. De fet, des de la plataforma van deixar clar que van voler acabar davant de «l'administració més propera» al ciutadà perquè també «és responsable» del que està passant.

Tot plegat va durat poc més d'una hora i mitja i no es va registrar cap incident.