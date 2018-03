Només un 20% dels joves gironins pot demanar les ajudes a la compra de pis

El sector immobiliari sembla haver donat per tancada la fosca etapa de la crisi. Però aquesta recuperació, que es plasma en el fort repunt de la compra d´habitatge, unida a l´escassetat de nous immobles i la febre pel lloguer, han generat tensions al mercat que ara el Govern pretén aplacar amb el seu Pla Estatal d´Habitatge. La iniciativa s´articula a través d´unes ajudes al lloguer per finançar fins al 50% de les despeses dels menors de 35 anys i els majors de 65 amb rendes més baixes i de subvencions per a la compra d´habitatge en els municipis de menys de 5.000 habitants, amb l´objectiu d´evitar la seva despoblació. No obstant això, l´abast de la mesura serà limitat a les comarques gironines, on només un de cada cinc joves d´entre 20 i 34 anys resideix en municipis amb menys de 5.000 habitants.

El Pla Estatal d´Habitatge 2018-2021, aprovat en el consell de ministres del passat 9 de març, concedirà ajudes de fins a 10.800 euros per a l´adquisició d´habitatges en municipis amenaçats per la despoblació sempre que el seu preu d´adquisició no superi els 100.000 euros i quan l´import de l´ajuda no representi més d´una cinquena part del preu de compra de l´immoble.

La mesura podrà aplicar-se sobre els 187 municipis gironins que no arriben als 5.000 habitants, que representenun 84% del total (a comarques gironines n´hi ha 221), però que amb prou feines suposen una quarta part de la població. D´aquesta forma, només 182.721 dels més de 755.000 gironins tenen la seva residència en aquestes localitats on els joves són minoria: amb prou feines 27.000 dels seus veïns compten amb edats compreses entre els 20 i els 34 anys.

D´aquesta forma, només el 21,2% dels joves gironins podran aspirar a rebre les ajudes anunciades fa una setmana pel ministre de Foment, Íñigo de la Serna, encara que el ventall de possibles perceptors d´aquestes ajudes és una mica més ampli que en la resta de comunitats. Les particularitats de la geografia, amb nuclis poblacionals més petits i dispersos, provoquen que el percentatge de possibles beneficiaris sigui dos punts superior a l´11,8% que marca la mitjana estatal.



Una mesura desigual

La mesura no afectarà totes les comarques per igual. A la Garrotxa i la Cerdanya, que engloben, respectivament, 20 i 16 municipis de menys de 5.000 habitants, el percentatge arriba a ser del 95% dels muncipis de la comarca.

A més de la compra, el pla d´habitatge també inclou ajudes per al lloguer destinades a aquelles persones sense habitatge en propietat i les rendes anuals de les quals no superin els 22.365 euros. El seu import cobrirà fins al 40% del lloguer, un percentatge que s´eleva fins al 50% en el cas de persones menors de 35 anys i majors de 65 anys i fins al 100% per a persones en situació de desnonament. Les ajudes s´aplicaran a aquests col-lectius sempre que el lloguer sigui inferior als 600 euros mensuals (ampliables fins als 900 euros en aquelles ciutats amb immobles més cars) i entraran en vigor amb efecte retroactiu des de l´1 de gener.

El pla, dotat amb 1.443 milions sense aplicar la part autonòmica, subvencionarà la promoció d´habitatges destinats per al lloguer, amb l´objectiu d´elevar la seva oferta i frenar l´escalada de preus i inclou ajudes de fins al 40% per a la rehabilitació d´habitatges construïts abans de 1996 (abans només s´aplicava per als anteriors a 1981).