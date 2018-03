Mas-Colell dona per fet que les empreses que marxen no tornaran

L'exconseller d'Economia i Coneixement de la Generalitat Andreu Mas-Colell va opinar ahir que Catalunya no recuperarà les seus socials de les empreses que es van traslladar a altres parts d'Espanya en els últims mesos del 2017, encara que va subratllar que el «crucial» ara no és això, la tornada de les seus socials, sinó «treballar perquè no hi hagi un canvi de les seus operatives». No hi haurà marxa enrere, ni ara ni en un futur més o menys proper, segons l'exconseller.

Mas-Colell, segons recollia l'edició digital de La Vanguardia, es va referir així a la decisió dels responsables de més de 3.000 empreses, entre elles grans corporacions catalanes com CaixaBank, Banc Sabadell, Gas Natural o Abertis, de moure la seva seu social fora de Catalunya durant l'últim trimestre del 2017, com a conseqüència de la crisi política derivada del referèndum de l'1 d'octubre.

«La tornada de la seu fiscal o la social crec que són passos que no tornaran enrere. Pot haver-hi algun cas, però tampoc és el més fonamental. Als Estats Units hi ha moltes empreses que tenen seu fiscal a Delaware i la seu operativa a Nova York, però clar, Madrid no és Delaware, vol ser més que Delaware», va argumentar Mas-Colell.

L'exconseller va assegurar que cal tenir el més aviat possible un nou Govern a Catalunya, però també deixa clar que «no li posaria com a deures» al futur conseller d'Economia i, en general, al nou Govern l'objectiu de «recuperar seus d'empreses». «La seva missió és fer el que normalment fa la Generalitat: impulsar l'economia, fer un pressupost...

I les tendències de fons ja seran les que hagin de ser», va concloure l'economista, que va destacar també la importància de posar fi a la intervenció de la Generalitat: «Eliminar l'article 155 ens convé molt», va concloure.

Preguntat per si fa falta que el Govern recuperi la normalitat a Catalunya, l'exconseller va opinar que la normalitat farà falta recuperar-la de moltes maneres. «Jo, personalment, no crec que la normalitat sigui possible amb quatre dirigents polítics [ sic] a la presó. I això han de saber-ho els qui prenen decisions a Madrid perquè no estan ajudant a recuperar la normalitat», va reblar.



Una quitança o deute perpetu

Respecte a la possibilitat que l'Estat apliqui una quitança del deute autonòmic, Mas-Colell va considerar que, si arribés, seria «magnífic», però va comentar que les quitances de deute han estat «molt estigmatitzades en el context de la crisi europea» i que ell mateix seria més partidari del «deute perpetu». Mas-Colell acaba de publicar un llibre sobre els seus anys a la conselleria, al costat dels seus col·laboradors Albert Carreras i Iván Planas.