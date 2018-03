La càrnia Francisco Puigvert d'Olot presenta un ERO temporal per a tota la plantilla

L'empresa Francisco Puigvert SL d'Olot, dedicada a l'elaboració d'embotits curats, ha presentat un ERO temporal que afecta tota la plantilla (17 treballadors). La intenció de la direcció és que s'apliqui des de l'1 d'abril fins a l'1 de juliol, de manera que durant aquest temps els treballadors aniran a l'atur i la fàbrica aturarà la producció. Es tracta d'una empresa familiar centenària (fundada el 1892) que el setembre del 2014 va presentar un concurs de creditors davant el jutjat mercantil. En aquell moment, la firma va al·legar com a principal motiu el tancament de les fronteres a Rússia on venien bona part de la producció. Arran del veto, l'empresa també ha patit baixades de facturació en els darrers anys i actualment no tenen prou diners per poder comprar la matèria prima per elaborar els embotits. Una situació que els ha portat ara a la presentació de l'ERO temporal.

L'ERO es va començar a negociar la setmana passada. Des de la direcció, volen que s'apliqui a partir de l'1 d'abril i que s'allargui fins a l'1 de juliol. Durant aquest temps, tota la plantilla anirà a l'atur –és a dir, la fàbrica aturarà la producció- i els treballadors es reincorporarien a la feina el dia 1 de juliol.

En paral·lel, fonts dels treballadors expliquen que la direcció va presentar al mes de gener concurs de creditors al Jutjat Mercantil i està pendent que el jutjat resolgui i si es nomena un administrador concursal perquè porti els números de la càrnia

Les mateixes fonts concreten que intentaran negociar amb l'empresa que, durant el temps que duri l'ERO, la càrnia complementi l'atur als treballadors. De moment, s'està en període de negociacions i hi ha previstes reunions tant aquesta setmana com la vinent.

Per part de la plantilla, es tem que aquest ERO sigui el preludi d'una situació més complicada que pugui acabar amb el tancament de l'empresa si no s'aconsegueixen remuntar els números.

Segons es diu al web de Francisco Puigvert, la planta que té a Olot ocupa una superfície de 6.000 metres quadrats i té una capacitat de producció de 2.200 tones d'embotits a l'any. Entre els països on exporta hi ha Bulgària, Alemanya i França, entre d'altres indrets.