El comerç gironí va rebre 1,12 milions d'euros en ajuts el 2017, un 9,7% més

La Generalitat –a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM)– va destinar 1.123.589,69 euros en subvencions al sector del comerç, els serveis, l'artesania i la moda a les comarques de Girona, un 9,7% més que al 2016. Així ho apunta el balanç del Programa d'incentius 2017 del CCAM, que es dóna a conèixer en el marc de la Setmana del Comerç, que se celebra del 19 al 25 de març, amb l'objectiu de reivindicar el paper del comerç català com a sector econòmic i de país. Analitzat per programes, es van atorgar 613.141,euros a projectes de millora de la competitivitat de l'empresa comercial, a través d'accions impulsades per les entitats. Aquesta xifra, que representa més de la meitat dels ajuts atorgats, suposa un increment de 10,7% respecte al 2016.

Analitzat per programes, es van atorgar 613.141,euros a projectes de millora de la competitivitat de l'empresa comercial, a través d'accions impulsades per les entitats. Aquesta xifra, que representa més de la meitat dels ajuts atorgats, suposa un increment de 10,7% respecte al 2016.

Així mateix, es va destinar 95.337,96 euros, dins el programa per afavorir la continuïtat dels comerços i el relleu generacional en processos de traspàs de negoci, un 2,1% més que a l'any anterior.

D'altra banda, dins el programa de transformació digital, es van destinar l'any passat 140.278,07 (un 15% menys que al 2016), i dins del programa de participació en fires 141.000,5 ?,(27.219,12 euros a la participació en fires artesanes, i 113.789,40 euros a fires comercials), un increment del 57,6%.