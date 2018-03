El nombre d'hipoteques al gener s'estanca a Girona

El nombre d'hipoteques per adquirir un pis a la demarcació de Girona es va situar en 479 contractes, només l'1,05% més que al gener del 2017 i un 74,04% més que els préstecs hipotecaris signats al desembre. El nombre d'hipoteques per adquirir un pis a Girona al gener d'aquest any, 479 contractes, sew situa per sota de la xifra del gener dels 2014 (511 contractes). La mitjana de preu per crèdit hipotecari a Girona es va situar al gener en 115.501 euros, el 12,01% menys que al gener del 2017.

La dada contrasta amb la situació global. El nombre d'hipoteques per adquirir un pis a Catalunya al gener es va situar en 4.865 contractes, cosa que suposa un increment del 13,6% en relació amb al gener del 2017, segons l'institut d'estadística espanyol. Aquesta xifra de 4.865 hipoteques és la més alta en un mes de gener des de l'any 2011, ara fa set anys, quan en aquell gener es van signar 7.366 contractes hipotecaris.

De les dades facilitades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) destaca l'increment del nombre d'hipoteques del gener en relació amb al desembre que es dispara fins el 63,4%, el percentatge més alt de tot l'Estat i el més elevat des del gener del 2014, quan el creixement intermensual va ser del 77,2%.



En el conjunt de l'estat espanyol les hipoteques per adquirir un pis van augmentar al gener un 9,2% en relació amb el mateix mes del 2017 i un 44% en relació amb al desembre.

La mitjana de preu per hipoteques signades a Catalunya s'ha situat al gener en 143.483 euros, amb un increment del 6,85% en relació amb al gener del 2017.

En el conjunt de l'estat espanyol, la mitjana de preu per cada crèdit hipotecari signat es va situar en 121.954 euros, el 7,93% més que el mateix mes de l'any passat.