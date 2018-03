El TSJC condemna una empresa per negar el permís de lactància a un pare

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ratificat la sentència del jutjat Social número 12 de Barcelona que va condemnar l'empresa multiservei subcontractada per Nissan a la planta de Barcelona, Acciona Facility Services, per denegar el permís de lactància a un treballador, la dona del qual estava a l'atur.

La sentència del TSJC ha dictaminat que no és necessari que els dos progenitors treballin per poder accedir al permís, tal com defensava l'empresa en el recurs interposat davant l'alt tribunal. El TSJC ha interpretat de forma àmplia l'article 37.4 de l'Estatut dels Treballadors que diu que tot i que el permís de lactància és un dret tant d'homes com dones «només podrà ser exercit per un dels progenitors en cas que ambdós treballin».



El dret de les families

La sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya afirma que atesa «la realitat social actual» impedir que un dels progenitors gaudeixi del permís de lactància perquè l'altre no treballa i ja pot atendre a la criatura, suposaria desatendre el dret per al treballador de famílies monoparentals o en el cas de parelles separades.

Així doncs, el TSJC obliga l'empresa a concedir al treballador els 18 dies de permís d'acumulació d'hores de lactància dels quals no va poder gaudir.

Els fets van tenir lloc durant el mes de juny de 2017 quan l'empresa va comunicar al treballador, mentre aquest ja gaudia dels dies de permís de lactància que inicialment se li van concedir, que havia reconsiderat el permís i li denegava perquè la seva parella estava a l'atur.

El treballador ja havia utilitzat quatre dies de permís. Segons el Gabinet Jurídic de Comissions Obreres que ha defensat el cas, la sentència «obre el camí i estableix un precedent per a futures causes similars» ja que considera «discriminatòria» la denegació del permís en cas que un dels progenitors no treballi.