Caixabank és l'única entitat bancària a 25 municipis de les comarques gironines

Un 90% dels gironins té una oficina de CaixaBank al seu municipi, sent l'entitat amb més presència en arribar a 203 poblacions de les 221 que té la demarcació. Així ho recull el seu Informe d'Impacte Socioeconòmic 2018, on CaixaBank ha analitzat per tercer any consecutiu la seva aportació a l'economia, l'ocupació i les finances d'Espanya. El document, que té com a objectiu quantificar l'impacte de l'entitat financera als territoris on opera, recull els indicadors clau que avalen i quantifiquen aquest impacte en relació amb la generació de riquesa i ocupació, la resolució dels reptes socials més urgents i la promoció de la sostenibilitat ambiental.

CaixaBank, segons l'informe, manté la idea de proximitat al client com a base per oferir un servei millor i més efectiu basat en una forta presència al territori a través de la xarxa comercial més àmplia del país. A les comarques gironines, l'entitat està present a totes les poblacions de més de 10.000 habitants i en un 94% de les de més de 5.000 habitants (el 2016 era del 93%). CaixaBank està present a Girona a tots els municipis amb més de 5.200 habitants, i al 92% de poblacions de les comarques gironines amb més de 2.000 habitants. A més, l'entitat financera disposa d'oficina a 12 municipis amb una població inferior als 1.000 habitants.

A la demarcació de Girona, CaixaBank és l'única entitat bancària present als següents 25 municipis: l'Armentera, Verges, Castellfollit de la Roca, les Planes d'Hostoles, Santa Pau, Sant Gregori, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Porqueres, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Serinyà, Agullana, Bàscara, Colera, Darnius, Garriguella, Llers, Maçanet de Cabrenys, Palau-saverdera, Sant Climent Sescebes, Vilabertran, Vilajuïga, Mont-ras, Riudarenes i Viladrau.

Per al president de CaixaBank, Jordi Gual, «el compromís social de l'entitat també es tradueix en la voluntat de contribuir de forma activa a la solució dels reptes socials més urgents i al desenvolupament sostenible dels territoris on està present». Gual també ha recordat que «som, i volem seguir sent, un banc de confiança per als nostres clients i per a la societat en general. Des dels nostres inicis, som també un banc amb vocació social donat que prioritzem la inclusió financera, el foment de l'estalvi i la previsió i les polítiques actives d'ajuda a problemes socials. El nostre compromís social va més enllà de l'activitat financera».

Els microcrèdits també juguen un paper essencial en el creixement de l'activitat econòmica i, també, en la inclusió financera. L'entitat potencia l'accés al crèdit de les persones en risc d'exclusió creditícia a través de MicroBank, referent europeu en microfinançes. El banc, filial 100% de CaixaBank, lidera el rànquing de microcrèdits concedits per les entitats financeres europees (147.389 en 2017), amb un volum de 893,7 milions d'euros, un 10,4% més que el 2016. A més, des de la seva creació l'any 2007, s'han creat 180.000 llocs de treball en uns anys marcats per la crisi econòmica i financera.

Segons el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, «som el banc de referència per a una de cada quatre famílies a Espanya, amb un model de negoci que busca la rendibilitat sostenible i la gestió coherent a través d'uns valors centenaris, com la qualitat, la confiança i el compromís social».

De l'Informe d'Impacte Socioeconòmic 2017 s'extreu que la contribució a l'economia espanyola també ve marcada per l'aportació directa i indirecta de CaixaBank al PIB espanyol, que ascendeix a 7.511 milions d'euros, una xifra que suposa el 0,65% del total.

L'estimació de l'aportació al PIB es realitza tenint en compte el valor per a l'economia espanyola de l'activitat financera de l'entitat, a través del finançament i altres serveis a famílies, autònoms, comerços i empreses, així com altres aspectes, com l'impacte derivat de la generació d'ocupació directa i indirecta –a través, per exemple, de les compres o la contractació de proveïdors– i la generació de rendes del treball i dividends.

CaixaBank compta amb 36.972 professionals i ha contribuït a la generació de 32.438 llocs de treball indirectes a través de la contractació de proveïdors. Si tenim en compte l'activitat de microcrèdits per a emprenedors i negocis de MicroBank, ha ajudat a crear 29.029 llocs de treball el 2017.

La contribució de l'entitat a l'economia espanyola es completa amb els més de 362 milions d'euros d'impostos –tant directes com indirectes– pagats l'any 2017, així com una aportació a la Seguretat Social de 420,5 milions d'euros. L'estudi també recull l'impuls a l'activitat econòmica a través de l'activitat creditícia. Destaca en aquest apartat el nombre de noves operacions concedides l'any 2017: 251.928 a empreses i 79.783 a autònoms.

Pel que fa a l'acció social, CaixaBank contribueix amb la seva activitat i resultats al desenvolupament de la comunitat a través de l'Obra Social del seu accionista de referència. La Fundació Bancària la Caixa, amb 510 milions d'euros de pressupost per a l'any 2017, és la primera Obra Social d'Espanya en inversió i la tercera fundació del món per volum d'actius.



Aposta per la innovació

Pel que fa al treball en favor de la innovació, CaixaBank ha invertit 308 milions d'euros en desenvolupament i tecnologia, dels quals 94 s'han destinat a R+D+i. L'organització assumeix la innovació com a tret diferencial de la seva cultura i compleix amb un dels reptes que té plantejats al seu Pla Estratègic 2015-2018.

Finalment, l'Informe destaca el paper actiu de l'entitat financera en la lluita contra el canvi climàtic, així com les iniciatives que promou per fomentar l'estalvi a llarg termini i la previsió; facilitar l'accés a l'habitatge i promoure els programes impulsats per l'Obra Social de la Fundació Bancària la Caixa, entre altres aspectes.