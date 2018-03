CaixaBank concedeix 157 milions d'euros a les empreses de Girona el 2017

CaixaBank ha concedit crèdits per valor de 157 milions d'euros a les empreses de les comarques gironines durant el 2017. Aquesta xifra representa un increment d'un 16% respecte al mateix període de l'exercici anterior. Aquests préstecs, adreçats a petites, mitjanes i grans empreses de la demarcació de Girona, s'han destinat principalment a inversions per al creixement dels seus negocis.

A més d'aquests préstecs, CaixaBank ofereix a les empreses diverses línies de finançament especialitzat, com factoring, confirming o renting, per garantir les necessitats de circulant com les inversions a llarg termini.

Durant l'any 2017 s'han formalitzat noves operacions de finançament del circulant a les empreses de Girona per valor de 191 milions d'euros, xifra un 3% superior a les operacions tancades durant el 2016.

Aquestes xifres confirmen, segons el director territorial de CaixaBank a Catalunya, Jaume Masana, que la inversió empresarial és un dels principals motor de l'acceleració del creixement global. Masana assegura que l'activitat exportadora i la internacionalització de les empreses de la zona està sent decisiva en la recuperació de l'economia de les comarques gironines.

CaixaBank té la vocació de recolzar el creixement de les empreses i ajudar-les en la seva gestió financera diària, amb serveis d'alt valor afegit com, por exemple, el Mur, que permet mantenir una comunicació directa i totalment segura entre el client i el seu gestor d'empreses de CaixaBank mitjançant la Línia Oberta.

L'entitat financera també organitza periòdicament trobades amb empresaris per analitzar la situació econòmica (Coffee & Break), així como sessions específiques d'actualitat de mercats (Enfoc Expert).