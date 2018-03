L'empresariat gironí, a disposició del Parlament per integrar un "front comú"

L'empresariat gironí s'ha posat a disposició del Parlament per integrar un "front comú" en defensa de la "democràcia" i els "drets fonamentals de Catalunya". Les cambres de comerç, les patronals i el Fòrum Carlemany, agrupades sota el paraigües del Grup Impuls per Girona (GiG), responen així a la demanda que va fer el president de la institució, Roger Torrent, en el seu discurs d'aquest diumenge.

També demanen a l'Estat espanyol iniciar "un diàleg" on "tinguin veu" les institucions que "legítimament" els representen i insta a totes les parts a endega una "negociació política" que "la gran majoria de la societat catalana reclama". L'empresariat entén el "malestar i indignació" que pateix una "part important de la població catalana" però demana que es "canalitzi" de manera pacífica amb "mobilitzacions que no dificultin els desplaçaments de la població ni el normal desenvolupament de l'economia".

Les cambres de comerç de Girona, Palamós, Sant Feliu de Guíxols, la FOEG, la Pimec Girona i el Fòrum Carlemany, s'han posat a disposició del Parlament per integrar un "front comú" per defensar la "democràcia" i els "drets fonamentals de Catalunya". Una petició que Torrent va fer aquest diumenge en el seu discurs institucional. Les institucions empresarials consideren que han de "prendre partit" en la demanda de "respecte a les decisions del Parlament per acabar amb la judicialització de la política i la crispació".

En un comunicat, l'empresariat assegura que la societat catalana s'ha fonamentat en la cultura de la pau i el respecte. "I així volem continuar", insisteixen.

En aquest sentit, demanen a l'Estat espanyol iniciar un "diàleg" on tinguin veu les institucions que "legítimament ens representen" i insta a totes les parts a una "negociació política que la gran majoria de la societat catalana reclama".

"Les institucions i entitats econòmiques de les comarques gironines ens oferim a participar en tot allò que pugui contribuir millorar la situació actual i recuperar un escenari de normalitat, investint com més aviat millor un president de consens", afirmen.



Reclamen mobilitzacions pacífiques

D'altra banda, el GiG demana que el "comprensible malestar i indignació" que pateix "una part important de la població catalana" es canalitzi "sempre pacíficament". En aquest sentit, reclamen que les mobilitzacions no "dificultin els desplaçaments de la població ni el normal desenvolupament de l´economia, per tal de no perjudicar-nos a nosaltres mateixos".