L'IPC ha pujat un 1,2% al març a l'Estat, una dècima més que al febrer

La taxa d'inflació d'aquest mes de març a l'economia espanyola s'ha situat en l'1,2%, una dècima més que la taxa registrada al febrer, segons les dades avançades aquest per l''Institut Nacional d'Estadística (INE). El comportament a l'alça de l'Índex de Preus al Consum (IPC) està influït bàsicament per l'estabilitat dels preus de productes de la cistella dels aliments frescos i begudes no alcohòliques, en contrast amb la baixada de preus que es va registrar el mateix mes de l'any passat.

També ha influït la pujada de preus dels serveis turístics perquè la Setmana Santa cau aquest any al març i l'any passat va caure a l'abril. En relació amb el mes de febrer, els preus es van incrementar una dècima. Les dades conegudes ahir s'hauran de confirmar el divendres 13 d'abril quan l'Institut Nacional d'Estadística (INE) publiqui les xifres definitives per a les diferents cistelles de productes i per autonomies.

Després d'haver registrat al gener una taxa interanual del 0,6%, la més baixa en 16 mesos, l'IPC interanual va tornar al febrer a superar l'1%, tendència que s'ha mantingut al març, on els preus han aconseguit una taxa de l'1,2%. Es tracta del seu valor més alt des de novembre del 2017, quan l'IPC interanual va arribar a situar-se en l'1,7%.

En termes mensuals, l'IPC va pujar un 0,1% al març, en contrast amb l'estancament que va experimentar al mes de març de l'any 2017 i amb els repunts del 0,6% dels mesos de març del 2015 i del 2016.