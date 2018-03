La càrnia Francisco Puigvert d'Olot acorda un ERO temporal

La direcció de l'empresa d'embotits Francisco Puigvert d'Olot i els treballadors van tancar un acord per a l'ERO temporal que afectarà la plantilla durant tres mesos. L'expedient es començarà a aplicar a partir d'aquest abril i fins al 2 de juliol. Durant aquest temps, dels disset treballadors que té la càrnia, catorze aniran a l'atur. Els tres restants –entre ells, un representant sindical- es quedaran a la planta.

La direcció no complementarà la prestació d'atur a la plantilla, però en cas que durant el temps d'aplicació de l'ERO necessiti reincorporar personal, s'ha compromès a avisar els treballadors amb un marge de 72 hores. Francisco Puigvert, fundada l'any 1892, es troba immersa en un concurs de creditors i arrossega un deute d'uns 2 milions d'euros. Justifica l'ERO per la baixada de vendes i perquè no disposa de recursos per comprar matèria prima (la carn que emboteix). La plantilla tem que aquest expedient sigui el pas previ al tancament.



Fins al 2 de juliol



