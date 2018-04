Mor l'expresident de la FOEG i empresari olotí, Josep Serra

L'expresident de la Federació d'Organitzacions Empresarials de Girona (FOEG) i empresari olotí, Josep Serra i Macias va morir ahir als 84 anys després d'una destacada i llarga trajectòria empresarial. Serra va ocupar la presidència de la FOEG entre el juliol de 2003 i el febrer de l'any 2005 subtituint en el càrrec Joan Almirall i Oliver.

Durant el seu mandat, a la patronal gironina se'l recorda com un home que va saber ordenar i configurar tota l'estructura de la federació. Segons es recorda des de la institució, durant el període que va estar ocupant la presidència es van posar les bases que posteriorment van facilitar el pas d'un sistema estructural a l' aplicació del Programa 2005-2007.

Serra va ser substituit en el càrec per l'empresari de Torroella, Joan Fausto i Martí. Tot i no exercir la presidència Serra ha continuat vinculat a l'estructura directiva de la FOEG. De fet, formava part de l'actual junta ocupant el càrrec de tresorer, activitat que no ha deixat fins a l'últim moment.

L'expresident va desenvolupar la seva carrera professional i empresarial a la firma familiar Ascensors Serra d'Olot. A banda, sempre va estar vinculat a la patronal del seu sector. Durant força anys va ostentar la presidència del gremi metal.lúrgic a la comarca de la Garrotxa i també la patronal de la Federació del Metall a les comarques gironines.

Però la seva vinculació amb la societat no va ser únicament empresarial. També va estar vinculat a alguns moviments socials com per exemple la Creu Roja de la Garrotxa, entitat que va ocupar també la seva presidència i va formar part de diferents juntes. El febrer de l'any passat va deixar la presidència de Metall Girona i va ser substituït per Pere Pascual Puigmitjà.

Serra va ser un defensor de l'aprenentatge i la formació professional i en algunes declaracions que havia fet havia deixat clar la seva aposta per aquesta línia d'actuació. L'empresari considerava que els primers interessats a tenir gent i mà d'obra ben formada eren les empreses i per tant era un gran defensor de la formació. També en ocasions s'havia mostrat partidari que les empreses tinguessin més llibertat per actuar i menys impediments a l'hora de crear i obrir nous negocis.

Pel que fa al seu negoci, Asensors Serra l'empresa es va fundar a Olot l'any 1923 amb el nom de maquinària Serra. Després de la guerra va tornar a remprendre l'activitat empresarial i poc a poc es va anar expandint ocupant diversos locals a Olot com fins arribar a un gran nau al polígon industrial les Mates.

L'any 1977 es va constituir com a societat anònima com a Ascensors Serra s.a. L'any 2013 va ser distinguida per la Cambra de Comerç pels seus 90 anys d'activitat. L'empresa ha estat sempre molt vinculada a la vida de la capital de la Garrotxa i bona prova d'això és que és el principal patrocinador dels equips de futbol de la Unió Esportiva Olot.