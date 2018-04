La campanya de la renda, que arrenca avui, arriba pel mòbil

Arriba l'hora de rendir comptes davant de l'Agència Tributària i els camins per fer-ho cada vegada es multipliquen més. L'Agència Tributària obrirà avui, 4 d'abril, una campanya de la renda en la qual ha realitzat un esforç extra per digitalitzar les vies que poden seguir els contribuents per presentar la seva declaració a cop de clic. La novetat més notable és que Hisenda ha creat una aplicació a través de la qual es poden confirmar els esborranys més senzills, aquells que amb prou feines necessitin un sol tràmit. L'objectiu és aconseguir buidar les oficines perquè el seu personal s'ocupi només dels casos que siguin més complicats. L'any passat es van presentar a les comarques gironines unes 300.000 declaracions, més de 213.000 van ser a retornar. Els números seran una mica més elevats en aquesta campanya.

L'aplicació ja pot descarregar-se des de fa un parell de setmanes (funciona en els mòbils que tinguin Android i iOS), però fins avui no poden començar a confirmar-se els esborranys. Per aquesta via, l'Agència Tributària espera que es doni llum verd a gairebé cinc milions d'esborranys en tot Espanya, un 25% del total.

Com funciona? Una vegada descarregada l'aplicació, els contribuents poden accedir identificant-se mitjançant el nombre de referència. Es pot obtenir per diverses vies diferents. Amb la casella 450 de la declaració de l'any anterior o sol·licitant-lo a la mateixa Agència Tributària per internet o altres canals. Hisenda explica que «en el cas de les declaracions més senzilles, aquelles en les quals l'Agència disposa d'informació suficient per a la seva presentació directa, els contribuents, una vegada que verifiquin aquestes dades prèvies, podran presentar-la en un sol clic».

En el cas que es vulgui fer alguna modificació o incorporar alguna dada addicional, la mateixa aplicació ofereix l'opció accedint a la web de l'Agència Tributària, a l'anomenat sistema Renda Web. «Una vegada realitzats els canvis, es pot finalitzar el procés en el mateix mòbil, atès que l'aplicació es mantindrà en segon pla perquè el contribuent pot tornar i presentar la declaració», agrega la mateixa Hisenda.

Aquesta nova aplicació permet administrar fins a una vintena de perfils d'usuaris, cadascun amb el seu nombre de referència, la qual cosa habilita la confecció i presentació de declaracions de familiars. A més, disposa d'una opció per calcular què resulta més favorable; si fer la declaració de forma conjunta o individual.

Un altre dels camins oberts per Hisenda per presentar la declaració és també telefònic. L'Agència Tributària l'ha batejat com el pla «Le llamamos», i consisteix a demanar cita per ser atès telefònicament i poder presentar l'esborrany així amb la mediació del personal a l'altre costat de la línia. Aquest sistema es va introduir de forma pilot l'any passat, encara que només per a un nombre reduït de contribuents. Després de comprovar que el mètode funciona, Hisenda s'ha decidit a estendre-ho a bona part dels qui estan obligats a declarar. Les cites per a aquest telèfon, que poden demanar-se ja des d'avui, es facilitaran en trams de quinze minuts entre les nou del matí i dos quarts de nou del vespre.

L'Agència Tributària demana als contribuents que segueixin aquesta via que tinguin a mà la informació necessària per realitzar la declaració al moment acordat per rebre la trucada de l'Agència Tributària. Poden utilitzar aquest servei els contri buents que tinguin unes rendes de treball inferiors als 65.000 euros, amb rendiments de capital que no sobrepassin els 15.000 o amb rendiments del capital immobiliari que provinguin només d'un immoble. Queden altres dos camins, més tradicionals. Un d'ells és el de la pàgina web de l'Agència Tributària, un sistema que el 88% dels contribuents va utilitzar per confirmar l'esborrany l'any passat. L'últim camí és el de l'oficina, al qual Hisenda pretén descarregar de feina.