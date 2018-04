Els preus dels pisos a Girona acusen «el fre» de 2017 i cauen un 2,4% el primer trimestre

La recuperació dels preus dels pisos ja ha deixat d'estar liderada pel mercat immobiliari català com s'havia vist en la primera part del 2017 i en gran part durant el període de recuperació de l'economia. Catalunya "acusa el fre registrat en l'últim trimestre del 2017 i modera la taxa de creixement interanual fins al 7,3% en el primer trimestre", segons l'informe de la taxadora Tinsa 'IMIE Mercats Locals'.

A comarques de Girona, la mitjana de preus dels pisos es va situar en 1.375 euros el metre quadrat, el 2,4% menys que el valor de venda del primer trimestre del 2017. A Girona, els preus dels habitatges encara estan un 48,5% per sota dels màxims del 2007.



Els preus reculen el 0,5% a la ciutat de Girona

A la ciutat de Girona els preus al primer trimestre es van situar de mitjana en 1.483 euros el metre quadrat, amb una reculada del 0,5% en relació amb el mateix període del 2017. Girona encara té els preus un 51% per sota dels màxims del 2007.

En el conjunt de l'estat espanyol, els preus de l'habitatge en el primer trimestre es va incrementar el 3,8% en relació amb el mateix període del 2017, i se situa en nivells del segon trimestre del 2013. Tot i aquesta evolució positiva dels preus del pisos a l'Estat, el valor dels habitatges encara estan un 37,2% per sota dels preus màxims que es van registrar poc abans de l'esclat de la bombolla immobiliària el 2007.

Les comunitats autònomes que van registrar un increment de preu dels pisos més gran van ser la Comunitat de Madrid, amb un creixement del 15,5%, seguit de Navarra amb un 12,1% i les Illes Balears el 10,5%.

A Catalunya el creixement dels preus es va moderar fins el 7,3% i els preus encara estan un 38,9% per sota dels màxims del 2007.

Només tres comunitats autònomes van disminuir el preu dels pisos. Castella-La Manxa, amb una reducció de l'1,3%, Extremadura -0,6% i Galícia el -0,1%.

Per ciutats, Barcelona segueix sent la ciutat més cara de l'Estat, amb una mitjana de preu de venda de 3.174 euros el metre quadrat, però, ha deixat de liderar els increments de preus. En aquest primer trimestre, la ciutat de Barcelona ha vist com els preus pujaven l'11% més que el primer trimestre del 2017, un augment per sota del registrat per Madrid, el 17% més, i Palma de Mallorca, amb el 14,7% més, els dos creixements més alts de l'Estat.