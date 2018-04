Uns 15.600 gironins volen canviar de feina

Fins a 15.670 empleats gironins busquen un altre lloc de treball malgrat que ja tenen una feina, la qual cosa suposa el 25,2% dels demandants de treball, segons un estudi de l'empresa de recursos humans Randstad.

L'estudi, que es basa en l'anàlisi dels demandants d'ocupació que es troben ocupats, ha estat elaborat a partir de les dades oficials publicades pel Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) corresponent als mesos de gener entre 2008 i 2018.

Pel que fa a Catalunya, el 14,4% dels demandants d'ocupació catalans ja està treballant, fet que signfica que més de 78.400 demandants d'ocupació a Catalu­nya tenen una feina. Així, la xifra de treballadors que buscaven una altra ocupació en el passat mes de gener ha crescut un 0,3% pel que fa a l'any anterior.

Analitzant la sèrie històrica, el pes del col·lectiu que segueix buscant una ocupació malgrat tenir -ne ja una era del 18,9% el 2008 i va créixer fins al màxim del 20,7% el 2010, punt a partir del qual es va iniciar una caiguda que va durar sis anys fins a registrar la taxa més baixa el 2016, amb un 12,4%.

Randstad destaca que existeix una relació directa entre la formació i la cerca d'una altra ocupació i, així, com més elevat és el nivell d'estudis dels treballadors, superior és el pes dels ocupats pel que fa al total de demandants d'ocupació.

Un total de 179.081 treballadors amb formació superior estan buscant una altra ocupació per millorar la seva situació actual o per compatibilitzar-la amb la que ja tenen, segons es desprèn d'una anàlisi realitzada per Randstad.

En concret, segons l'empresa de recursos humans aquesta xifra és la més elevada de tota la dècada, ja que des del 2008, quan es van registrar 111.846 demandants d'ocupació ocupats amb formació superior, la xifra ha crescut un 60,1%.

Segons l'anàlisi, existeix una relació directa entre la formació i la recerca d'una altra ocupació. De fet, com més alt és el nivell d'estudis dels treballadors, més gran és el pes dels ocupats respecte al total de demandants d'ocupació.

En concret, del 23,7% dels demandants d'ocupació amb estudis superiors es troba ocupat actualment, la qual cosa suposa un augment d'1,5 punts percentuals respecte al 2017.

Gairebé un milió a Espanya

Pel que fa a l´Estat, el 17,3% dels demandants d'ocupació es troba treballant. És a dir, 822.693 treballadors que demanden ocupació ja treballen en l'actualitat. Aquesta xifra, ha crescut durant dos anys consecutius i acumula ja un increment del 39,4% respecte a les dades de fa ja una dècada.

D'altra banda, Randstad també destaca, tenint en compte el sector en el qual els professionals desenvolupen la seva activitat professional, que l'agricultura compta amb el percentatge més elevat de demandants d'ocupació ocupats. En concret, un 35% dels demandants (122.331 empleats) ja desenvolupen una feina.

Per darrere, li segueixen el sector serveis, amb un 18,1% del total, i la indústria, amb un 15% del total. Finalment, el sector de la construcció és el que registra la menor taxa, amb un total de 44.482 demandants d'ocupació ocupats (l'11,2%).

Per comunitats autònomes, els que més demanden ocupació es troben a Balears (47,1%) i País Basc (43,5%). Per darrere segueixen Múrcia (22,2%), Aragó (21,8%), Extremadura (20,5%) i Navarra (20,5%).

Per sota de la mitjana estatal hi ha Andalusia (16,1%), Comunitat Valenciana (15,2%) i La Rioja (15,1%). Després, es troben Catalunya (14,4%), Cantàbria 814,2%), Madrid (13,5%), Astúries (13%), Castella-la Manxa (11,8%), Castella i Lleó (11,5%), Galícia (11,1%) i Canàries (8,9%).