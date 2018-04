Catalunya encadena nou mesos de descensos en creació d'empreses

El nombre d'empreses constituïdes al febrer a Catalunya se situa en 1.578 societats mercantils, cosa que suposa una caiguda de l'11,5% en relació amb el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimarts per l'institut d'estadística espanyol. Catalunya encadena nou mesos de descensos en la creació de societat mercantils, des del juny de l'any passat.

Tot i aquesta caiguda, Catalunya és el segon territori de l'estat espanyol amb el major nombre d'empreses creades, després de la Comunitat de Madrid, amb 2.092 societats, amb un increment del 17,5% en relació amb al febrer del 2017. En el conjunt de l'estat espanyol, s'han creat 8.747 empreses al febrer, amb una caiguda de l'1,1%.

L'Institut Nacional d'Estadística (INE) informa que el 18,8% de les empreses creades tenen la seva activitat en el sector del comerç, el 15,2% en la construcció, el 12,6% són immobiliàries, financeres o asseguradores i l'11,9% es dediquen a l'hostaleria.

L'INE també explica que ens els últims cinc anys, el mes de febrer ha estat un període temporal que ha registrat descensos en la constitució d'empreses a l'estat espanyol. Per contra, a Catalunya en els últims cinc anys només s'han registrat caigudes en la creació d'empreses en els últims dos anys.



Madrid, líder amb 2.092 empreses

Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades al febrer pel que fa al mateix mes de l'any anterior van ser Comunitat de Madrid, amb 2.092; seguida de Catalunya, 1.578; i Andalusia, 1.360. Per contra, les que menys societats han creat són La Rioja, amb 45; Cantàbria, 67; i Comunitat Foral de Navarra, 88.

En percentatge, Madrid segueix al capdavant, amb un 17 per cent més de societats creades que el febrer de 2017; seguida de Castella-la Manxa, un 13,1 per cent més. Les majors retallades percentuals s'han produït a Canàries, amb un 15 per cent menys, i Castella i Lleó, un 14,3 per cent.