Comsa construirà el nou celler de vi del Grup Peralada de 18.200 metres quadrats

El grup Castell de Peralada ha adjudicat a la constructora Comsa un contracte per a la construcció de la seva nova bodega vinícola de 18.200 metres quadrats que estarà ubicada al costat de l'emblemàtic castell medieval del municipi de Peralada.

La nova instal·lació, que es destinarà a l'elaboració i processament dels diferents vins de l'empresa, tindrà capacitat per processar 3 milions de quilos de raïm que serviran per produir dos milions de litres de vi i embotellar 2,3 milions d'ampolles. La previsió és que la nova bodega s'inauguri el 2020.

L'edifici comptarà amb un espai per a la divulgació i interpretació de la cultura vinícola i d'una botiga per a la venda de productes de la marca al client final. El projecte arquitectònic es caracteritza per la construcció d'una superfície totalment diàfana.

El projecte estarà gestionat per l'empresa Actio Project i dissenyat per l'estudi arquitectònic RCR, integrat per Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta.

La instal·lació es preveu que sigui la primera de la Unió Europea acreditada amb la certificació ambiental i energètica 'LEED' (Leadership in Energy and Environmental Design), un estàndard que reconeix la sostenibilitat i l'alta eficiència del disseny i de la construcció de l'estructura.

La nova bodega Castell de Peralada incorporarà el modelat BIM per a la seva execució, una tecnologia que permet la representació multidimensional de l'estructura amb l'objectiu de facilitar el desenvolupament dels detalls del projecte, incorporar modificacions, i per tant un impacte positiu en la reducció de costos.

Aquesta tecnologia BIM ja ha estat utilitzada en projectes com la transformació del Paranimf de l'Escola Industrial de Barcelona en un Palau de Congressos i també s'utilitzarà amb la construcció del futur estadi Johan Cruyff del Barça, entre d'altres projectes emblemàtics.



Trenta milions d'inversió

El grup empresarial de la família Suqué-Mateu invertirà 30 MEUR en aquest ambiciós projecte. El complex integrarà les antigues instal·lacions que l'arquitecte Adolf Florensa va aixecar a petició de la família l'any 1941 amb un nou edifici que vol ser pioner a Europa. L'encàrrec va ser ssumit el despatx d'arquitectes RCR, guanyadors del premi Pritzker d'aquest any.

El president del grup, Javier Suqué, va dir a l´estiu que era un «somni» que tenien pendent i que té com a objectiu principal l'ampliació de les instal·lacions productives i, alhora, oferir vins d'alta qualitat. L'arquitecte, Rafael Aranda, va avançar que el projecte lliga a la perfecció passat i futur i el paisatge i amb la innovació.