Per què faran vaga els pilots de Vueling?

El Sindicat de Pilots de Línies Aèries (Sepla) ha exigit a Vueling una pujada salarial de, almenys, el 30% per evitar la vaga convocada pels dies 25 i 26 d'aquest mes i el 3 i 4 de maig, així com que els garanteixin que se seguirà creixent a les bases espanyoles.

El cap de la secció sindical de Sepla en Vueling, Juan Manuel Rodó, ha assegurat que "les condicions salarials" dels pilots de Vueling estan "molt per sota del mercat". Segons les seves estimacions, el salari base d'un pilot en comparació d'altres 'low cost' europees com easyJet, Ryanair o Norwegian està entre un 30% i un 60% per sota.

Aquestes condicions salarials "no s'estan veient millorades en la negociació del tercer conveni col·lectiu amb la companyia", ha dit. Rodó ha indicat que les converses estan "bloquejades" i assegura que Vueling solament ha fet una proposta que ha estat rebutjada pels seus afiliats.

El sindicat de pilots també reclama a Vueling que garanteixi el creixement a les bases espanyoles. Actualment, "gran part d'aquest creixement" s'està donant fora pel que si un pilot vol progressar en la seva carrera professional "es veu obligat" a canviar de ciutat.

La proposta inicial del sindicat era que el creixement a les bases espanyoles fos major que a les estrangeres, però Vueling va rebutjar aquesta proposta, segons ha explicat.

Després d'això, van reduir les seves exigències i, en l'última proposta, van demanar que almenys el 15% del creixement es donés a Espanya, cosa que l'empresa va tornar a rebutjar. "Aquest ha estat un dels detonants", assegura Pedro Arriola, cap de l'assessoria jurídica de Sepla.

"Vueling va adquirir un deute amb els seus pilots", ha assegurat Rodó en referència al fet que van acceptar signar un conveni fins que la companyia millorés els seus resultats. "La promesa de millora mai arriba", ha insistit.

Fonts de Vueling van explicar que després de diversos mesos negociant no s'ha arribat a cap acord i van incidir que la prioritat de la companyia "són els passatgers i afectar-los en la menor mesura possible". "Tenim el màxim respecte al dret de vaga, però lamentem arribar a aquesta situació", van assegurar.