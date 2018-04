Els preus baixen una dècima al març a Girona i situen la inflació en l'1,5%

Els preus van baixar una dècima al març en relació amb al febrer a Girona i van deixar una inflació anual de l'1,5%, una dècima per sobre de la taxa registrada al febrer, segons dades publicades per l'institut d'estadística espanyol. Al conjunt de Catalunya, els preus al març van pujar també una dècima en relació amb al febrer i van deixar una taxa d'inflació anual de l'1,5%, també una dècima superior a la registrada el mes anterior i la més alta de l'Estat en el rànquing autonòmic. L'alça de la taxa d'inflació aquest març s'explica sobretot per l'evolució dels preus de les verdures fresques i els llegums, els carburants i l'impacte de la Setmana Santa, que ha provocat una alça de preus dels paquets turístics.

La inflació a Catalunya aquest mes de març s'ha reescalfat fins arribar a ser la més alta de l'Estat sobretot per l'impacte del comportament de la cistella d'aliments i begudes no alcohòliques, on els preus de les verdures fresques i els llegums s'han mantingut estables aquest mes de març mentre que el mateix mes de l'any passat els van disminuir.

La segona cistella que més ha impulsat a l'alça la taxa anual de la inflació ha estat el transport, on els preus de les gasolines han baixat menys que al març del 2017.



La Setmana Santa, una condició

Les altres dues cistelles que han condicionat a l'alça els preus han estat l'oci i la cultura i els hotels, cafès i restaurants, cistelles vinculades al sector turístic, i que s'han vist condicionades pel fet que aquest any la Setmana Santa ha caigut l'última setmana de març, mentre que l'any passat va caure a mitjans d'abril. Per aquest motiu, aprofitant la temporada alta del sector turístic, els preus d'aquestes cistelles han pujat, mentre que al març de l'any passat o van tenir un comportament estable o van pujar menys que aquest any.

L'INE indica que la taxa anual de la cistella d'aliments frescos a Catalunya aquest mes de març ha registrat un índex del 2,1%, cinc dècimes més que l'1,6% del març del 2017.

La cistella d'oci i la cultura aquest any ha registrat a Catalunya una taxa de l'1,3% contra el 0,6% del març del 2017 i la cistella de restaurants, hotels i cafeteries aquest mes de març el 2,1% i el març del 2017 l'1,7%. La cistella del transport va registrar aquest mes de març a Catalunya una taxa de l'1,9%, davant el 6,9% del març de l'any passat.

La inflació subjacent, la que no té en compte els preus volàtils dels aliments frescos i dels derivats del petroli, es va situar en l'1,2% a l'Estat espanyol, una dècima més que al febrer.

Els preus van augmentar dues dècimes al març a Barcelona en relació amb al febrer i van deixar una inflació anual de l'1,6%, dues dècimes per sobre de la registrada en aquesta demarcació al febrer. Aquesta taxa de l'1,6% suposa registrar la inflació més alta de totes les demarcacions de l'Estat.

Els preus a Lleida van pujar una dècima al març en relació amb el febrer i van deixar una taxa d'inflació anual de l'1,3%, una dècima més que la registrada al febrer.

Tarragona va registrar un comportament pla, tant pel que fa als preus en taxa mensual com en taxa anual.