La crisi oberta a la UGT de Girona ja suma 130 baixes de delegats i afiliats

La crisi oberta a la UGT de Girona ja ha suposat que 130 afiliats, dels quals 61 són delegats a grans empreses, hagin abandonat el sindicat. Tots ells acusen la UGT de cometre "irregularitats" i d'haver actuat de manera "dictatorial" en el procés de fusió de les federacions d'indústria i agroalimentació (FITAG) amb metall i construcció (MCA).

Després de la sortida en bloc d'una cinquantena de delegats, durant les últimes setmanes la UGT ha viscut un degoteig de noves baixes fins arribar a les 130. Això ha suposat que el sindicat hagi perdut representació als comitès de grans empreses del territori de sectors tan diferents com el tèxtil, el paperer, el farmacèutic o el carni. Entre aquestes firmes, hi ha Nylstar, Monter, Hutchinson, Hinojosa, Zoetis o Sanofi.

La immensa majoria d'aquells que han abandonat la UGT s'han afiliat ara a la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC). Precisament, arran de totes aquestes altes, el sindicat constituirà dimecres a Girona la seva nova Federació d'Indústria al territori.

S'agreuja el conflicte a la UGT de Girona

A hores d'ara, fins a 80 afiliats han decidit sumar-se a la cinquantena de delegats que a mitjans març van decidir abandonar el sindicat en bloc. La decisió arribava després de mesos de tensions amb la cúpula de la UGT arran del procés de fusió de les dues federacions internes (la FITAG i la MCA).

D'aquestes dues, en neix la nova Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA). A les comarques gironines, però, perquè la fusió fos efectiva, s'havia de crear una nova executiva que agrupés representants de les dues anteriors. I aquest va ser, de fet, l'origen dels problemes.

Tots els qui s'han donat de baixa de la UGT acusen el sindicat d'haver comès "irregularitats" i haver actuat de manera "dictatorial" en aquest procés. Segons asseguren, després de setmanes d'estira-i-arronsa, ja fa més d'un any es va arribar a un acord i es va consensuar una candidatura única, que s'havia de validar en un congrés.

Els delegats i afiliats, però, critiquen que des de la UGT se'ls va boicotejar perquè, en comptes d'avalar la candidatura única, el sindicat la va invalidar i va nomenar una gestora perquè iniciés de nou els tràmits. L'afer, fins i tot, ha derivat en un procés judicial per injúries (perquè els dimissionaris sostenen que, amb males arts, es va fer servir la base de dades del sindicat per enviar un correu difamant alguns membres de la candidatura).

La gota que va fer vessar el got, i que s'ha traduït en aquest devessall de baixes, va arribar a principis de març. Aleshores, i quan el malestar intern ja feia més d'un any que durava, la UGT va fer arribar diverses cartes a diferents delegats. A l'escrit, els informava que els havia obert un procediment intern per anar "contra els interessos" del sindicat, i que s'enfrontaven a inhabilitacions d'entre 3 i 8 anys.

Arran d'això, la cinquantena de delegats es van donar de baixa de la UGT en bloc, i ja van advertir que la situació aniria a més.

A la USOC

A dia d'avui, la crisi oberta a la UGT de Girona ja suma 130 baixes d'afiliats (dels quals 61 eren delegats del sindicat a grans empreses). Ara, pràcticament tots ells –en concret, 120- s'han passat a la USOC. Això ha comportat que aquest sindicat ja tingui prou múscul per constituir una Federació d'Indústria al territori, que naixerà aquest dimecres en un congrés que la USOC farà a la Casa de Cultura.

Les repercussions per a la UGT, però, no acaben aquí. I és que totes aquestes baixes han comportat que el sindicat perdi representació als comitès –i en alguns casos, se'n quedi sense- a una trentena de grans empreses de la demarcació. Entre aquestes, n'hi ha de sectors com el químic, el farmacèutic, el paperer, el tèxtil o l'alimentari.

Entre els delegats que han abandonat la UGT n'hi ha d'empreses com les tèxtils Hutchinson de Palamós (Baix Empordà), Selvafil de Maçanet de la Selva o Nylstar de Blanes (Selva); les farmacèutiques Sanofi de Riells i Viabrea (Selva) i Zoetis de la Vall de Bianya (Garrotxa); les químiques Armacell Iberia SL d'Esclanyà i Enplater de Torroella de Montgrí (Baix Empordà); la càrnia Embotits Monter de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) o les papereres Torraspapel de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) i Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès).