La UGT de Girona minimitza les baixes de delegats i afiliats

La UGT de Girona assegura que la crisi generada arran de les baixes de més d'un centenar de delegats i afiliats s'ha "magnificat". El secretari general a la demarcació, Xavier Casas, ha tret xifres per demostrar que tots aquells qui han abandonat el sindicat no suposen ni el 6% del total que hi ha dins la nova Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA).

Casas explica que actualment la federació té 1.531 afiliats, i que arran de les discrepàncies internes només hi ha hagut 66 baixes. I el mateix passa quan es miren els delegats, ja que si bé n'hi ha hagut 46 que han marxat de la UGT, a hores d'ara el sindicat en té 771. "Aquests transvasaments són situacions habituals, que a vegades afecten en positiu i a vegades en negatiu", valora Casas.

El secretari sindical ja subratlla, però, que la UGT no ha deixat de tenir presència a cap gran empresa de la demarcació i que ara, a mesura que hi vagin havent eleccions sindicals, s'anirà "a totes" per presentar candidatures renovades i reforçar presència dins els comitès.

La UGT de Girona ha sortit al pas de la situació que s'ha viscut dins la nova Federació d'Indústria, Construcció i Agro (FICA), i que ha motivat que més d'un centenar d'afiliats i delegats a grans empreses abandonessin el sindicat. Ho han fet criticant la manera com s'ha portat a terme la creació de la nova federació (que en fusiona dues d'anteriors) i assegurant que la UGT havia actuat de manera dictatorial en aquest procés.

La majoria d'aquestes baixes s'han traduït en noves afiliacions a la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC). Això ha permès que ara aquest sindicat tingui prou múscul a la demarcació per constituir la seva nova Federació d'Indústria al territori, que naixerà en un congrés que es farà demà a la Casa de Cultura.

"Per tant, i sense deixar de banda que perdre un sol afiliat ja ens preocupa, allò real és que la federació n'ha guanyat des de principis d'any", explica Xavier Casas. I el mateix passa, assegura, quan es miren els delegats que té la FICA arreu de la demarcació. Si bé n'hi ha hagut 46 que se n'han anat de la UGT, a hores d'ara el sindicat en té 771.



"Candidatures renovades"

Xavier Casas ja subratlla que la UGT no ha deixat de tenir presència a les grans empreses, perquè en cap d'elles hi ha hagut "un traspàs en bloc de tots els delegats". Sí que admet, però, que hi ha companyies on les baixes d'afiliació i la sortida de delegats sindicals "han tingut més incidència que en d'altres".

A més, Casas diu que tot i haver-se afiliat a la USOC, tots els delegats sindicals continuaran constant com a representants de la UGT als comitès fins que no hi hagi noves eleccions. "I serà aleshores quan realment es veurà qui els guanya, perquè des del sindicat aprofitarem per renovar candidatures i anar a totes", explica el secretari general.

El calendari l'aniran marcant els processos a cada empresa. Però per posar un exemple, Casas ja avança que demà mateix a la tarda es farà una assemblea on s'ha de renovar la secció sindical de la tèxtil Nylstar de Blanes (Selva). "Aquesta és una indústria molt emblemàtica, on la UGT hi manté un volum important d'afiliació perquè hem donat la cara i confien en nosaltres", ha afirmat, dient que la intenció del sindicat és ser "encara més presents" al comitè.

"Ara, en els diferents processos electorals, serà quan es vegi si la UGT manté aquests delegats amb un altre nom i cognoms", afirma Xavier Casas. I conclou: "El que farem nosaltres serà aprofitar-ho per renovar-nos i continuar essent sindicat majoritari".

Entre els delegats que han abandonat la UGT n'hi ha d'empreses com les tèxtils Hutchinson de Palamós (Baix Empordà), Selvafil de Maçanet de la Selva o Nylstar de Blanes (Selva); les farmacèutiques Sanofi de Riells i Viabrea (Selva) i Zoetis de la Vall de Bianya (Garrotxa); les químiques Armacell Iberia SL d'Esclanyà i Enplater de Torroella de Montgrí (Baix Empordà); la càrnia Embotits Monter de Sant Jaume de Llierca (Garrotxa) o les papereres Torraspapel de Sant Joan les Fonts (Garrotxa) i Hinojosa de Sarrià de Ter (Gironès).