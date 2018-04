Noel presenta a Alimentaria una gamma d'snacks

L'empresa càrnia de Sant Joan les Fonts Noel Alimentària s'ha llançat als snacks carnis amb Kubdu Mediterranean Biltong, que surt al mercat amb els sabors de vedella i pollastre i que suposa aterrar a Espanya una tendència sòlida a Europa i els Estats Units.

El director de R+D de Noel Alimentària, Jaume Planella, i la directora de Màrqueting, María Sánchez, a Alimentaria,van explicar que «apostem per la salut i la nutrició», va dir Planella, que va indicar que per a la companyia cada vegada és més important l'aposta per la innovació. El biltong és un snack carni d'origen sud-africà elaborat a partir de petites tires de vedella o pollastre marinades amb vinagre, i espècies i assecades a 30ºC durant una setmana.

L'origen de Kubdu Mediterranean Biltong està en una startup fundada el 2014 per l'emprenedor Simón Fusté, i a finals de 2017 Noel Alimentària va decidir absorbir-la després de veure el seu potencial i incorporar a Fusté al seu equip de R+D. «Aquesta ha estat la primera startup pura que integrem, però creiem que no serà l'última», va afirmar.

Noel Alimentària també aposta pels superaliments amb la presentació de dues referències de pit de gall dindi tallat a rodanxes a la qual s'han incorporat superaliments com la col verda i el bròquil. Aquests vegetals són 100% naturals, amb una alta concentració de nutrients i beneficiosos per a la salut, i la recepta s'ha desenvolupat sense al·lergògens, sense colorants i sense aromes artificials. «La prova de mercat l'estem realitzant a Alimentaria i està superant expectatives», va apuntar Sánchez.

Noel Alimentària, amb seu a Sant Joan les Fonts, va tancar l'exercici 2017 amb una facturació de 256 milions d'euros, 31 milions més (+13,7%) que el 2016.