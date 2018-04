Els contractes de menys d'un mes es doblen a Girona des de fa 8 anys

Els contractes de menys d'un mes de durada s'han disparat a les comarques gironines, sobretot al sector serveis. El quart trimestre de l'any passat se'n van signar 21.884, cosa que suposa que s'hagin doblat en comparació amb el mateix període del 2009. El sindicat UGT, que ha radiografiat la situació laboral al territori, alerta de «l'excessiva dependència» que té la demarcació amb els serveis. Un sector que concentra tres de cada quatre llocs de treball i que es caracteritza per una «una elevada precarietat i temporalitat», assegura el secretari general del sindicat a Girona, Xavier Casas. Només per posar un exemple, al seu informe la UGT recull que a les comarques costaneres –amb una forta presència turística- l'atur s'arriba a enfilar fins a un 42% quan acaba la temporada alta.

L'informe de la UGT analitza la realitat sociolaboral comarca per comarca des del 2007, l'any en què va començar la crisi econòmica. I la conclusió, segons exposa el secretari general, és que «és fals que s'hagi encarat la recuperació», i que en realitat allò que ha passat és que «s'ha transformat la crisi», perquè han augmentat tant els contractes de curta durada com l'estacionalitat.

El sindicat treu xifres per fer palesa aquesta realitat. La primera és que, durant els últims vuit anys, els contractes inferiors a 30 dies s'han arribat a doblar. A la demarcació, el quart trimestre de l'any passat se'n van signar 21.884 (davant els 10.993 amb què es va tancar el mateix període del 2009).

Això, de retruc, porta a una altra conseqüència. I és que, com subratlla Xavier Casas, la majoria d'aquesta contractació es dona al sector serveis (que inclou turisme i hostaleria). Un sector que, a dia d'avui, concentra tres de cada quatre treballadors a les comarques gironines (en concret, 212.641 dels 291.322 que hi havia a finals de l'any passat).

El sindicat alerta d'aquesta «excessiva dependència» i avança que el territori corre el risc de crear «una bombolla». «No és bo que l'economia gironina es recolzi tant en els serveis, perquè les condicions laborals aquí són molt inestables, estacionals i efímeres», diu el secretari general de la UGT.

A més, en referència al turisme, Xavier Casas posa de relleu que, tot i que ara es baten rècords d'ocupació, en pocs anys hi pot haver altres destins que passin per davant de la Costa Brava i el Pirineu gironí. «Podem grinyolar i patir molt», afirma el secretari general.



Fins a un 42%

Per posar de relleu aquesta dependència, l'estudi concreta dades comarca per comarca (diferenciant en alguns casos el litoral de l'interior). Per exemple, a la Selva Marítima o a l'Alt Empordà –aquí, el turisme hi té molt a veure- els treballadors del sector serveis suposen el 83,5 i el 76,9% del total. Però aquests percentatges també es donen en altres comarques com el Gironès (on, com la Selva Marítima, arriba a ser del 83,5%).

Al costat d'això, la UGT també estudia el grau d'estacionalitat laboral que viu la demarcació. I aquí, sobretot a les comarques de la costa, Xavier Casas assegura que les dades de l'atur dibuixen «una autèntica muntanya russa» al llarg de l'any (depenent de si es comparen els mesos de temporada alta amb els de baixa).

De fet, l'estudi del sindicat recull que, quan acaba l'estiu, l'atur arriba a incrementar-se de mitjana fins a un 42% a les comarques de la Selva, l'Alt i el Baix Empordà. És a dir, aquelles que depenen sobretot del turisme. «I quan l'atur davalla, això muta en treball precari», subratlla Xavier Casas.