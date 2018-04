El PGA de Caldes obre un nou hotel i vol iniciar l'obra del llac artificial a la tardor

El PGA Catalunya de Caldes de Malavella (Selva) ha inaugurat aquest mes d'abril un segon hotel que busca acostar-se sobretot al client escandinau. Es tracta d'un hotel de quatre estrelles pensat per a aquells que "estan disposats a pagar 100 euros per jugar a golf però no 200 per una nit d'hotel", com explica el conseller delegat del complex, David Plana. Els 5,5 milions d'euros que s'han destinat al nou hotel se sumen a la previsió d'invertir-ne 50 més fins al 2020. El gruix d'aquests diners han de servir per desencallar les obres del nou llac artificial de 5 hectàrees que se situarà en uns terrenys del terme de Vilobí d'Onyar (Selva). Si es compleix el calendari, aquests treballs començaran entre els mesos de setembre i octubre. Precisament, la proximitat amb Vilobí pot "canviar" el negoci del PGA Catalunya. Plana creu que, quan es faci el baixador del Tren d'Alta Velocitat (TAV) a l'aeroport, això permetrà atraure més clients que comprin cases per viure al complex (perquè l'estació millorarà les connexions amb Barcelona).