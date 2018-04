Guia per no perdre's amb l'IRPF

Quines dates haig de tenir en compte a l'hora de presentar la declaració de la renda 2017?

L'inici de la campanya va tenir lloc el passat 4 d'abril. A partir d'aquell dia i fins al 2 de juliol es podrà accedir a l'esborrany i a les dades fiscals per Internet. Les diferents vies per accedir tant a l'esborrany com a la declaració són: amb certificat electrònic reconegut, amb la Cl@ve PIN i amb el número de referència subministrat per l'Agència Tributària (AEAT). Per a això s'ha de comunicar al web, per telèfon, o amb la nova aplicació mòbil (App) el NIF, l'import de la casella 450 de la Renda 2016 i la data de caducitat del DNI. En el cas que el DNI sigui de caràcter permanent o es tracti d'un NIF que comenci amb les lletres K, L, M, X, Y o Z, haurà d'aportar-se un IBAN en el qual consti el contribuent com a titular. Una vegada que accedim al portal Renda Web es podrà modificar i presentar l'esborrany o elaborar i presentar la declaració de la renda. A partir del 8 de maig es podrà sol·licitar cita prèvia, i ja el 10 de maig es podrà acudir físicament a les oficines de l'AEAT i altres oficines habilitades perquè es confeccioni la declaració. Aquest any, com a novetat, s'implementa un servei d'assistència telefònica, el pla «El truquem», que es podrà sol·licitar per a aquells contribuents que obtinguin rendes limitades a partir del 3 d'abril. Si li surt a pagar i opta per domiciliar el pagament, el termini per presentar la declaració o confirmar l'esborrany finalitzarà el 27 de juny, encara que el càrrec en compte es realitzarà el 2 de juliol. Si s'opta per domiciliar només el segon termini, l'últim dia de presentació serà el 2 de juliol, efectuant-se el càrrec del segon termini el 5 de novembre de 2018.

Qui està obligat a presentar la declaració?

No existeix l'obligació de declarar quan es percebin, amb caràcter general, les següents rendes exclusivament: 22.000 euros de rendiments del treball quan provinguin d'un sol pagador o 12.000 euros quan es percebin rendiments de més d'un pagador, sempre que la suma de les rendes obtingudes pel segon i restants pagadors superin els 1.500 euros, de pagadors que no retinguin o que ho facin a tipus fix; rendiments de cabal mobiliari i guanys patrimonials subjectes a retenció quan les percepcions no superin els 1.600 euros; i rendes immobiliàries imputades, rendiments del cabal mobiliari de Lletres del Tresor més subvencions per adquirir habitatges protegits amb el límit conjunt de 1.000 euros. Tampoc haurà de declarar el contribuent que la seva suma de rendiments i guanys patrimonials no superi els 1.000 euros si té pèrdues patrimonials de menys de 500 euros. No obstant això, estaran obligats a declarar en tot cas els contribuents que vulguin obtenir la devolució que els correspongui per aquest impost i els que vulguin exercir el seu dret a la deducció per doble imposició internacional, o a reduir la base per aportacions a patrimonis protegits o sistemes de previsió social.

L'han acomiadat de la seva empresa el 2017 i li han abonat una indemnització, ha de declarar-la?

Si la indemnització es deriva d'un acomiadament qualificat d'improcedent, no haurà de declarar la quantia percebuda si no supera la indemnització obligatòria per la normativa laboral o per la reguladora de l'execució de sentències i, en tot cas, 180.000 euros. Si l'import és superior, haurà d'imputar l'excés com a renda del treball, però podrà atenuar la tributació aplicant una reducció del 30%, amb un límit de 300.000 euros, si va treballar a l'empresa durant almenys 2 anys.

És propietari d'un habitatge que lloga per temporades a través de plataformes col·laboratives de lloguer vacacional?

En aquests casos haurà de declarar aquests lloguers com a rendiments del capital immobiliari, sense possibilitat d'aplicar la reducció del 60% per lloguer d'habitatge habitual, en ser l'arrendament d'un immoble la destinació primordial del qual no és satisfer la necessitat permanent d'habitatge dels arrendataris.

El seu banc li ha regalat un televisor?

No oblidi tributar pel regal, sigui una televisió o qualsevol altre. Els regals es consideren rendiments del cabal mobiliari i les rendes satisfetes en espècie es valoren pel seu valor de mercat. A aquest valor s'addicionarà l'ingrés a compte, excepte si el seu import hagués estat repercutit al perceptor de la renda. L'ingrés a compte haurà de determinar-se per la persona o entitat pagadora aplicant el percentatge que correspongui al resultat d'incrementar en un 20% el valor d'adquisició o cost per al pagador del bé, dret o servei lliurat.

Té més de 65 anys i ha venut la seva empresa?

Si ha venut les participacions de la seva empresa o l'ha liquidada obtindrà un guany patrimonial pel qual haurà de tributar. Si destina l'import obtingut a la constitució d'una renda vitalícia assegurada a favor seu, amb un màxim de 240.000 euros, el guany patrimonial derivat de la transmissió no tributarà. És necessari que la reinversió tingui lloc en un termini de màxim de sis mesos des de la transmissió. Addicionalment, si va adquirir les seves participacions abans del 31 de desembre de 1994, podrà aplicar els coeficients d'abatiment i reduir parcialment el guany obtingut.

Desenvolupa l'activitat econòmica al seu habitatge habitual? Quines despeses pot deduir-se?

De les despeses de titularitat de l'habitatge (IBI, rebut de la comunitat, taxes, etc.) pot deduir aquella part que es correspongui proporcionalment amb els metres quadrats utilitzats en l'activitat. En canvi, les despeses de subministraments, com la llum, telèfon, Internet, etc. no es poden deduir atenent exclusivament a una proporció entre els metres quadrats afectes a l'activitat econòmica i la superfície total de l'immoble, sinó que es dedueixen aplicant un criteri combinat de metres quadrats amb els dies laborables de l'activitat i les hores en què s'exerceix la mateixa en l'immoble. Per a la declaració de 2018 (a presentar l'any que ve) s'incorporarà una regla objectiva per a la deduïbilitat de les despeses de subministraments. Sobre la part de la despesa que correspongui als metres quadrats que estan dedicats a l'activitat en relació als totals de l'habitatge s'aplicarà el percentatge del 30%.

Té més de 65 anys i ha transmès el seu habitatge habitual?

El guany patrimonial generat es troba exempt sense necessitat de reinvertir l'import percebut, en tractar-se d'un contribuent de 65 o més anys. Si l'immoble és ganancial i únicament un dels cònjuges compleix el requisit de l'edat, el guany es trobarà exempt en un 50%.

Ha rescatat un pla de pensions el 2017?

Si l'ha rescatat en forma de capital, té la possibilitat de gaudir d'una reducció del 40% sobre les prestacions corresponents a aportacions satisfetes amb anterioritat a l'any 2007. En canvi, si el pla es rescata en forma de renda, no es podrà gaudir d'aquesta reducció. Si s'ha jubilat el 2017, té de termini fins al 31 de desembre de 2019 per rescatar el pla en tot o en part, en forma de capital, i no perdre el dret a la reducció.

Ha realitzat durant el 2017 aportacions a sistemes de previsió social?

No s'oblidi de reduir la base imposable en els imports aportats. No obstant això, existeixen dos límits que s'apliquen de forma individual per a cada partícep, amb independència de la forma de tributació (individual o conjunta): les quanties no podran excedir de la menor de 8.000 euros anuals o el 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d'activitats econòmiques.

Es troba obligat a pagar quantitats a la seva exparella en concepte de pensió compensatòria i anualitats per aliments als seus fills?

La pensió compensatòria és aquella a la qual té dret el cònjuge al qual la separació o divorci produeixi desequilibri econòmic en relació amb la posició de l'altre, que impliqui un empitjorament en la seva situació anterior en el matrimoni, i ha de fixar-se en la resolució judicial. Aquestes quantitats redueixen la base imposable del pagador i tributen com a rendiment del treball per al perceptor. El receptor de la pensió haurà de declarar aquests diners com a renda del treball no sotmesa a retenció, la qual cosa pot generar obligació de declarar. Quant a les anualitats per aliments als fills, el que les satisfà podrà aplicar l'escala de gravamen de forma independent a l'import de les anualitats per aliments i a la resta de la base liquidable general.

Ha abonat quantitats per finançar el seu habitatge habitual adquirit abans de l'1 de gener de 2013, havent-se deduït en aquells anys, i té pensant presentar declaració conjunta?

Amb caràcter general pot deduir-se el 15% de les quantitats satisfetes, amb el límit de 9.040 euros. D'aquesta manera, com el límit és per declaració, si un matrimoni ha satisfet quantitats superiors a 9.040 euros, pot interessar que cadascun d'ells present la declaració individual, i així podran aplicar la deducció els dos operant l'esmentat límit en cadascun. No oblidi comprovar si la seva comunitat autònoma té regulat algun incentiu fiscal per adquisició d'habitatge habitual.

Viu de lloguer?

Només podran aplicar la deducció per lloguer de l'habitatge habitual els contribuents que haguessin subscrit un contracte d'arrendament abans de l'1 de gener de 2015, pel qual haguessin satisfet, amb anterioritat a aquesta data, quantitats per aquest lloguer i haguessin tingut dret a la deducció. La quantia deduïble és el 10,05% de les quantitats satisfetes al període impositiu. Si el seu contracte d'arrendament és posterior a 1 de gener de 2015, no oblidi comprovar les deduccions per lloguer corresponents a la seva autonomia, ja que moltes d'elles ofereixen aquest tipus d'incentius.

Forma part d'una família nombrosa? És mare d'un fill que tenia menys de 3 anys el 2017?

Si forma part d'una família nombrosa, podrà gaudir d'una deducció en quota de fins a 1.200 euros. Per tenir dret a aquesta els contribuents hauran de realitzar una activitat per compte propi o aliè, per la qual estiguin donats d'alta en el corresponent règim de la Seguretat Social, percebre prestacions contributives i assistencials del sistema de protecció de la desocupació o cobrar pensions abonades per la Seguretat Social, Classes Passives o Mutualitats. La deducció per maternitat requereix que la mare realitzi una activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat. D'aquesta manera, no es pot aplicar la deducció quan la treballadora es trobi de baixa per excedència voluntària, perquè no desenvolupa una activitat per compte d'altri. Tampoc té dret a aplicar la deducció la mare que es troba en situació d'incapacitat, però sí aquella que es trobi de baixa per malaltia.

Ha estat accionista del Banc Popular? Sap com ha de declarar les pèrdues de les accions?

Quan el Banc Popular li va amortitzar les accions va obtenir una pèrdua per diferència entre el valor de transmissió, que va ser zero euros, i el valor d'adquisició de les accions. Aquesta pèrdua pot compensar-la amb guanys patrimonials procedents de transmissions, com les que se li poden haver posat de manifest si va rebre els bons de fidelització del Banc de Santander que es van oferir als clients. I, si encara hi ha pèrdua, podrà compensar-la amb el saldo positiu dels rendiments del cabal mobiliari de l'any, però com a màxim fins a un 20% d'aquest últim. Si encara li queda pèrdua, tindrà els 4 anys següents per intentar compensar-la en el mateix ordre que hem explicat, amb la diferència que la compensació amb rendiments del cabal mobiliari el 2018 i següents serà fins a un 25 per cent.

Tributa l'ajuda que ha rebut una comunitat de veïns per instal·lar un ascensor?

La subvenció de l'ascensor s'atribuirà a cadascun dels propietaris en funció del seu coeficient de participació en l'edifici, quan, conforme a la Llei sobre Propietat Horitzontal, aquest és el mòdul per determinar la participació de cada propietari en les càrregues i beneficis per raó de la comunitat, excepte si en els estatuts de la mateixa es disposés un altre repartiment.

Ha estat un dels afectats per la devolució de la clàusula sòl i el banc li ha retornat els interessos pagats a l'excés?

No declari els interessos rebuts. No obstant, si aquests interessos han format part de la base de la deducció per habitatge habitual, haurà d'afegir a la seva quota, sense recàrrecs ni interessos de demora, les deduccions aplicades i corresponents a aquests interessos des de 2013 a 2016, tots dos inclosos. Si per contra, s'ha deduït aquests interessos com a despeses financeres per haver destinat l'immoble al lloguer, o l'ha afectat una activitat econòmica, haurà de presentar declaracions complementàries, sense recàrrecs ni interessos de demora dels anys en què els va deduir, però no de 2012 o anteriors.

Com tributa la venda de criptomonedes en la renda?

El benefici o la pèrdua obtinguda en la transmissió d'una criptomoneda adquirida en euros rebent euros tributarà com a guany o pèrdua patrimonial a la renda de l'estalvi, per diferència entre els euros rebuts menys els lliurats en l'adquisició. Com aquestes criptomonedes no es qualifiquen com a actius financers, és improbable que es pugui retenir pels rendiments produïts, fet pel qual el pagament es durà a terme, quan presentem la declaració de l'any en què es va produir l'operació.

La seva empresa li paga l'assegurança mèdica a vostè, al seu cònjuge i als seus fills?

Ha de tributar per les quantitats satisfetes per l'empresa? Aquestes quanties es consideren rendes en espècie que no tributen fins a l'import de 500 euros per cada persona de la unitat familiar o de 1.500 euros si alguna de les persones és discapacitada. Per tant, l'empresa no haurà inclòs en el seu certificat aquests imports ni l'AEAT els considerarà com a renda, fet pel qual res pot desgravar.

S'ha equivocat en presentar la declaració?

Si s'equivoca a favor seu, haurà de presentar una autoliquidació complementària incorporant la renda que va oblidar incloure a la primera declaració. Si presenta la complementària abans del final del termini de la declaració, no se li imposaran recàrrecs ni sancions. Si s'equivoca en contra seu, la rectificació de l'IRPF es pot realitzar presentant una nova declaració marcant la casella 127.

Una de les novetats d'aquesta declaració és la incorporació d'un nou Annex C, quines dades hem d'incorporar-hi?

Entre altres dades s'hauran de declarar ja els interessos dels capitals invertits en l'adquisició o millora de l'immoble i despeses de reparació i conservació d'aquest, pendents de deduir en els exercicis següents. També les exempcions per reinversió en l'habitatge habitual, en rendes vitalícies o en societats noves o de recent creació. Així mateix, s'han de declarar en aquest annex el saldo net negatiu de guanys i pèrdues de la base general pendents de compensar als exercicis següents; els rendiments de cabal mobiliari negatius pendents de compensar; excessos no reduïts d'aportacions a sistemes de previsió social, inclosos els constituïts a favor de persones discapacitades, assegurances de dependència o als patrimonis protegits, i, finalment, les bases liquidables generals negatives pendents de compensar.